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Adından en çok söz ettiren isim! onu istiyor

DHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 02.01.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 15:26
Adından en çok söz ettiren isim! İngiltere onu istiyor

İngilizlerin yarısına yakını Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Prens Charles'ın yerine torunu 'ın tahta geçmesini istiyor.

Adından en çok söz ettiren isim! İngiltere onu istiyor

İngiliz Independent gazetesinin BMG Araştırma Şirketi'ne yaptırdığı anket sonuçlarına göre, İngilizlerin yüzde 46'sı tahtın birinci varisi Prens Charles'ın tahtan çekilerek büyük oğlu Cambridge Düşesi 'ın kral olmasını diliyor.

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Adından en çok söz ettiren isim! İngiltere onu istiyor

Araştırmada yüzde 20 oranındaki bir kesim ise 70 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın eşi Camilla'nın Kraliçe 2'inci Elizabeth'in ardından kraliçe olmasını istiyor.

Adından en çok söz ettiren isim! İngiltere onu istiyor

Bin 508 kişi ile yapılan araştırma sonuçlarında, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in ölmesi durumda tahtın ilk varisi Prens Charles'ın yerini büyük oğluna devretmesi kararında destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı da yüzde 27 oldu.

Adından en çok söz ettiren isim! İngiltere onu istiyor

Prens Charles'ın tahtını devretmesini istemeyenlerin oranı da yüzde 11 de kaldı.

Adından en çok söz ettiren isim! İngiltere onu istiyor

'ın tahta geçmesini dileyenler daha çok 18-24 yaş aralığındaki kişiler oluşturdu.

Adından en çok söz ettiren isim! İngiltere onu istiyor

Kraliçe 2'inci Elizabeth halen kraliyetinin en uzun süre tahtta kalan ismi ünvanını taşıyor. 2'inci Elizabeth, babası 6'ıncı George hayatını kaybetmesinin ardından 1952 yılında kraliyetin ilk varisi olarak tahtta geçmişti.

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