Avustralyalı yazar Paul Ham, Alman diktatör Adolf Hitler'in çocukluğu ve gençliğine ilişkin çok tartışılacak birçok bilgiye yeni kitabında yer verdi. 'Young Hitler: The Making of the Führer' isimli kitapta, Hitler'in 'mesih' gibi ulu bir karakter yaratmak için geçmişini nasıl sildiğini anlatan Ham, bir diktatörün doğuşunu detaylarıyla anlattı.