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  • Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

Türkiye'nin terörden arındırdığı bölge olan Afrin'de hayat normale dönmeye başladı. ile terörden arındırılan 'nin Afrin bölgesinde, /'nın yakıp yıktığı hastaneler, okullar, camiler ve yollar, Türkiye'nin yatırımlarıyla yeniden inşa edildi. Çeşitli yatırımlarla ayağa kalkan Afrin yeniden hayat buldu. Afrin'de yaşayan insanlar Türkiye'ye olan memnuniyetleri dile getirdi. Afrinli Ali Hamro, "Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor. Türkiye, Afrin'e güzel hizmetler getirdi. Hastaneler, okullar açıldı" dedi.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:24
Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

ile terörden arındırılmasının ardından Türkiye tarafından yeni yatırımlar yapılan 'nin Afrin bölgesinde sağlık merkezleri ve futbol sahaları inşa edildi, ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı.

Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

Terör örgütü /PKK'nın zarar verdiği yollar, camiler ve okulların onarıldığı bölgede, su şebekeleri döşendi ve halkın çalışabileceği atölyeler kuruldu Afrinli Ali Hamro: " sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor. Türkiye, Afrin'e güzel hizmetler getirdi. Hastaneler, okullar açıldı"

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Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçen sene 20 Ocak'ta başlatılan ve Milli Ordusunun da katıldığı harekatla terör örgütlerinden temizlenen Afrin'e dönen Suriyeliler için Türkiye tarafından çeşitli yatırımlar yapıldı.

Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

Terör örgütü /PKK'nın zarar verdiği sosyal donatıların iyileştirildiği projeler kapsamında, bölgeye çok sayıda yapı inşa edildi, Afrin halkına gıda ve giyim gibi yardımlarda bulunuldu.

Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları da terörden arındırılan Afrin'in kalkınması ve buradaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye çok sayıda yardım gönderdi. Fiziki ve teknolojik şartları iyileştirilen Afrin Hastanesinde harekatın ardından 30 bine yakın kişi muayene edildi ve sağlık taramasından geçirildi.

Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

Yaklaşık 80 sağlık personelinin görev yaptığı ve 4 diyaliz cihazının bulunduğu hastanede, bugüne kadar 69 çocuk dünyaya geldi. Tedavi olanlara ücretsiz ilaç verilen hastanede, yatak kapasitesinin 60'tan 100'e çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

"2 BİN AFRİNLİYE GENEL SAĞLIK TARAMASI"

Afrin'e bağlı Cinderes bölgesindeki Muhammediye Çadır Kampı'na inşa edilen Mülteci Sağlığı Kliniği de harekatın ardından hizmete alındı. Klinikte günlük 100 hastaya bakacak şekilde doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 10 personel görev yapıyor.

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