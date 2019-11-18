Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı! İşte Türkiye'nin harekatı sonrası yeni Afrin!

Türkiye'nin terörden arındırdığı bölge olan Afrin'de hayat normale dönmeye başladı. Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde, YPG/PKK'nın yakıp yıktığı hastaneler, okullar, camiler ve yollar, Türkiye'nin yatırımlarıyla yeniden inşa edildi. Çeşitli yatırımlarla ayağa kalkan Afrin yeniden hayat buldu. Afrin'de yaşayan insanlar Türkiye'ye olan memnuniyetleri dile getirdi. Afrinli Ali Hamro, "Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor. Türkiye, Afrin'e güzel hizmetler getirdi. Hastaneler, okullar açıldı" dedi.