Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor

Yeni sistemler ve yeni çözümler geliştiriliyor, bu durum her sektörü ve alanı etkiliyor. Otomotiv sektöründe son yıllarda büyük değişimler yaşandı. Araçların üretiminde ve içeriğinde yeni sistemler kullanılıyor. Bundan sonra benzin istasyonlarında da böyle bir durum söz konusu.