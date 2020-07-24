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Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor
Benzin istasyonlarında artık kurallar değişiyor ve alışık olduğumuz sistem yerini başka bir sistem almaya hazırlanıyor. Biraz daha açıklayıcı olursak, artık akaryakıt istasyonlarında görevli kimse olmayacak ve araçlar farklı şekilde akaryakıt alacak. Şu anda bu yeni sistem test edilmeye başlandı. Peki benzin istasyonlarını baştan aşağı değiştirecek olan bu sistem nedir? Nasıl çalışıyor? Neler olacak? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 24.07.2020
12:42
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
12:53
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