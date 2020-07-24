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Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor

istasyonlarında artık kurallar değişiyor ve alışık olduğumuz sistem yerini başka bir sistem almaya hazırlanıyor. Biraz daha açıklayıcı olursak, artık akaryakıt istasyonlarında görevli kimse olmayacak ve araçlar farklı şekilde akaryakıt alacak. Şu anda bu yeni sistem test edilmeye başlandı. Peki benzin istasyonlarını baştan aşağı değiştirecek olan bu sistem nedir? Nasıl çalışıyor? Neler olacak? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:53
Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor

Yeni sistemler ve yeni çözümler geliştiriliyor, bu durum her sektörü ve alanı etkiliyor. Otomotiv sektöründe son yıllarda büyük değişimler yaşandı. Araçların üretiminde ve içeriğinde yeni sistemler kullanılıyor. Bundan sonra istasyonlarında da böyle bir durum söz konusu.

Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor

Arabayla istasyona yaklaşınca artık bakın ne görmeye başladık? Önce araba istasyonuna yanaşıyor.

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Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor

Sonrasında karşıdaki ekranda 'STOP' yani 'DUR' ibaresini görene kadar aracı sürüyor.

Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor

İşte bu kadar... Araç durduktan sonra asıl sürpriz başlıyor.

Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor

Karşıdaki ekranda 'Welcome' ibaresini gördükten sonra işlem başlıyor.

Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor

Öncelikle bu istasyonlarda insan bulunmuyor; STOP yandığında isminiz ortaya çıkıyor.

Akaryakıt istasyonlarında değişim başlıyor! Yeni sistem test ediliyor

Aracınızdan sizi tanıdıktan sonra cüzdan bilgilerinize kadar sistem ulaşıyor.

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