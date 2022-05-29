Akıllara durgunluk veren olay! En sevdiği köpeğe benzemek için tam 260 bin lira harcadı

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adının yalnızca 'Toko' olduğu bilinen bir adam, en sevdiği köpek cinsi olan Border collieye benzemek istedi. Bu nedenle de kendisine bir kostüm diktirmek isteyen adam Japonya'da heykel ve model üretmesiyle blinen bir Japon şirketiyle anlaştı. 40 günde tamamlanan kostümün fiyatı ise 2 milyon yen (yaklaşık 260 bin lira). Şirket, Toko'nun çok sayıda provadan geçtiği bu nedenle de kostümün pek çok kez revziyondan geçtiğini söyledi. Açıklama yapan Toko ise özellikle bu cinsi sevdiğini ve kostümü giyince çok gerçekçi durduğunu düşündüğünü dile getirdi. Toko, '4 ayaklı hayvanlar favorim, özellikle de sevimli olanları çok seviyorum. Bunlar arasında bu modelin boyutları bana yakın o nedenle gerçekçi duracağını düşündüm' dedi. Şirket çalışanı ise ekibin köpek figürü ile insan figürünü uyumlu hale getirmek için çok çalıştığını dile getirdi. İnsan iskeleti ile bir köpeğin iskeleti çok farklı, ancak yine de kopya edilebilir bir durumda. Ancak bunun yapılması için şirket çok fazla çaba sarf etti.