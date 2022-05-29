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Haberler Galeri Akıllara durgunluk veren olay! En sevdiği köpeğe benzemek için tam 260 bin lira harcadı
Giriş Tarihi: 29.05.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 16:16

Akıllara durgunluk veren olay! En sevdiği köpeğe benzemek için tam 260 bin lira harcadı

Japonya'da ismi Toko olarak bilinen bir adam, en sevdiği köpek cinsine benzemek için kendisine tam 260 bin liralık kostüm yaptırdı. Şirket, binbir zorlukla yaptığı kostümü tam 40 günde tamamladı.

Akıllara durgunluk veren olay! En sevdiği köpeğe benzemek için tam 260 bin lira harcadı

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adının yalnızca 'Toko' olduğu bilinen bir adam, en sevdiği köpek cinsi olan Border collieye benzemek istedi.

Akıllara durgunluk veren olay! En sevdiği köpeğe benzemek için tam 260 bin lira harcadı

Bu nedenle de kendisine bir kostüm diktirmek isteyen adam Japonya'da heykel ve model üretmesiyle blinen bir Japon şirketiyle anlaştı.

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Akıllara durgunluk veren olay! En sevdiği köpeğe benzemek için tam 260 bin lira harcadı

40 günde tamamlanan kostümün fiyatı ise 2 milyon yen (yaklaşık 260 bin lira).

Akıllara durgunluk veren olay! En sevdiği köpeğe benzemek için tam 260 bin lira harcadı

Şirket, Toko'nun çok sayıda provadan geçtiği bu nedenle de kostümün pek çok kez revziyondan geçtiğini söyledi.

Akıllara durgunluk veren olay! En sevdiği köpeğe benzemek için tam 260 bin lira harcadı

Açıklama yapan Toko ise özellikle bu cinsi sevdiğini ve kostümü giyince çok gerçekçi durduğunu düşündüğünü dile getirdi. Toko, "4 ayaklı hayvanlar favorim, özellikle de sevimli olanları çok seviyorum. Bunlar arasında bu modelin boyutları bana yakın o nedenle gerçekçi duracağını düşündüm" dedi.

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