Akıllara durgunluk veren olay! En sevdiği köpeğe benzemek için tam 260 bin lira harcadı

Açıklama yapan Toko ise özellikle bu cinsi sevdiğini ve kostümü giyince çok gerçekçi durduğunu düşündüğünü dile getirdi. Toko, "4 ayaklı hayvanlar favorim, özellikle de sevimli olanları çok seviyorum. Bunlar arasında bu modelin boyutları bana yakın o nedenle gerçekçi duracağını düşündüm" dedi.