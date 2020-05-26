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Haberler Galeri Akıllı telefonunun şarj derdini matkapla çözdü!
Giriş Tarihi: 26.05.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:14

Akıllı telefonunun şarj derdini matkapla çözdü!

Teknolojinin ilerleme hızına yetişmek neredeyse mümkün değil!Daha bundan seneler önce telefonlarımıza birçok işimizi halledebileceğimizi biri söylese güler geçerdik. Şimdi ise akıllı teelfonlar elimizden düşmüyor. Üstelik her işimizi hallediyor adeta bir bilgisayar performansı alıyoruz. Akıllı telefonlar hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırsa da onların da bize yetmediği noktalar var. Teknoloji farklı yönlerde kullanmak isteyen adam bu defa yaptıklarıyla şaşırttı. İşte görenlerin şaşkına döndüğü o beceri!

Akıllı telefonunun şarj derdini matkapla çözdü!

Peki bunu nasıl başardı?

Akıllı telefonunun şarj derdini matkapla çözdü!

Teknoloji farklı yönlerde kullanmak isteyen adam bu defa yaptıklarıyla şaşırttı.

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Akıllı telefonunun şarj derdini matkapla çözdü!

Matkap ve kablolarla bakın ne yaptı.

Akıllı telefonunun şarj derdini matkapla çözdü!
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Akıllı telefonunun şarj derdini matkapla çözdü!
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