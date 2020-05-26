Giriş Tarihi: 26.05.2020 07:32Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:14
Akıllı telefonunun şarj derdini matkapla çözdü!
Teknolojinin ilerleme hızına yetişmek neredeyse mümkün değil!Daha bundan seneler önce telefonlarımıza birçok işimizi halledebileceğimizi biri söylese güler geçerdik. Şimdi ise akıllı teelfonlar elimizden düşmüyor. Üstelik her işimizi hallediyor adeta bir bilgisayar performansı alıyoruz. Akıllı telefonlar hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırsa da onların da bize yetmediği noktalar var. Teknoloji farklı yönlerde kullanmak isteyen adam bu defa yaptıklarıyla şaşırttı. İşte görenlerin şaşkına döndüğü o beceri!