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Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:42

Algı operasyonu başladı mı? National Geographic'ten skandal paylaşım! Eli kanlı kadın teröristleri kahraman gibi gösterdi

Dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic'in Instagram hesabında skandal bir paylaşıma yer verildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPJ'nin kadın teröristlerinin fotoğraflarına yer verilen paylaşımda kadın teröristler adeta bir 'kahraman' gibi gösterildi. Öte yandan paylaşıma düşülen açıklamada ABD'nin PKK'yı terör listesi içinde görmesine rağmen fonladığı da açık açık itiraf edildi. 2014 yılında çekilen fotoğrafların şu an servis edilmesi ise yapılanın bir 'algı operasyonu' olduğu yorumlarına neden oldu.

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Algı operasyonu başladı mı? National Geographic’ten skandal paylaşım! Eli kanlı kadın teröristleri kahraman gibi gösterdi

ABD merkezli belgesel kanalı National Geographic'in sosyal medya hesabından yapılan skandal bir paylaşım tepkilere neden oldu. Açık açık PKK propagandası yapan hesap, PKK'lı kadın teröristleri fotoğraflayan ve İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı Erin Trieb'in terör örgütü içinde çektiği fotoğraflarına yer verdi.

Algı operasyonu başladı mı? National Geographic’ten skandal paylaşım! Eli kanlı kadın teröristleri kahraman gibi gösterdi

Belgesel kanalı Trieb'in "Seyahetlerim ve görevlerim sırasında dünyanın her yerinde inanılmaz kadınlarla tanıştım - hiçbiri Suriye Kadın Koruma Birimi YPJ'den daha dinamik ve küstah değildi" sözlerini de paylaştı.

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Algı operasyonu başladı mı? National Geographic’ten skandal paylaşım! Eli kanlı kadın teröristleri kahraman gibi gösterdi

Paylaşımın altında ise "2014 yılında İslam Devleti Irak ve Suriye'nin geniş bölgelerine saldırıp onları ele geçirdiğinde, 7 bin gönüllü kadın asker PKK ve daha geniş bir Kürt direniş hareketinden gelişen silahlı bir militan grup olan YPJ'ye katıldı." açıklamasında bulunuldu.

Algı operasyonu başladı mı? National Geographic’ten skandal paylaşım! Eli kanlı kadın teröristleri kahraman gibi gösterdi

Terörist kadınları 'bir kahraman' gibi gösteren paylaşımda YPJ'nin kadın askerlerinin evlenmemeyi ve çocuk sahibi olmamayı tercih ettiğinden bahsedildi.

Algı operasyonu başladı mı? National Geographic’ten skandal paylaşım! Eli kanlı kadın teröristleri kahraman gibi gösterdi

Açıklamanın devamında "Kürtler arasında kadın savaşçıların bir kadın tarafından öldürülürse cennete gidemeyeceklerine inanılıyor ve bunun İslam Devleti militanlarında büyük korku uyandırdığı söyleniyor" denildi.

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