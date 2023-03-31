Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:42

Algı operasyonu başladı mı? National Geographic'ten skandal paylaşım! Eli kanlı kadın teröristleri kahraman gibi gösterdi

Dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic'in Instagram hesabında skandal bir paylaşıma yer verildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPJ'nin kadın teröristlerinin fotoğraflarına yer verilen paylaşımda kadın teröristler adeta bir 'kahraman' gibi gösterildi. Öte yandan paylaşıma düşülen açıklamada ABD'nin PKK'yı terör listesi içinde görmesine rağmen fonladığı da açık açık itiraf edildi. 2014 yılında çekilen fotoğrafların şu an servis edilmesi ise yapılanın bir 'algı operasyonu' olduğu yorumlarına neden oldu.