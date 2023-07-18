Alman basınından Türkiye analizi: Üye olursa AB küresel bir güç olur! Avrupa’nın ciddi bir sorununa dikkat çektiler

AB, her iki ülkenin birliğe üyeliği halinde bir çırpıda alanını üçte bir oranında, nüfusunu ise dörtte bir oranında genişletmiş olur. Bu, 1950'lerden bu yana Avrupa bütünleşmesi sürecinde meydana gelen her şeyi gölgede bırakacak bir mega genişleme olacaktır."