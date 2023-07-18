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Haberler Galeri Alman basınından Türkiye analizi: Üye olursa AB küresel bir güç olur! Avrupa'nın ciddi bir sorununa dikkat çektiler
Giriş Tarihi: 18.07.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 07:41

Alman basınından Türkiye analizi: Üye olursa AB küresel bir güç olur! Avrupa'nın ciddi bir sorununa dikkat çektiler

Alman basını "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması durumunda birlik, küresel güç faktörü haline gelebilir" yorumunu yaptı. Ayrıca haberde Avrupa'nın ciddi bir problemine de dikkat çekildi.

Alman basınından Türkiye analizi: Üye olursa AB küresel bir güç olur! Avrupa’nın ciddi bir sorununa dikkat çektiler

Alman basını, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olması durumunda Birliğin küresel güç faktörü haline gelebileceğini yazdı. Alman Spiegel dergisinde yayımlanan, Alman ekonomist Henrik Müller'in kaleme aldığı makalede, Türkiye ve Ukrayna'nın AB üyesi olmaları durumunda birliğin küresel güç faktörü, dünya sahnesinde önemli aktör haline gelebileceği belirtildi.

Alman basınından Türkiye analizi: Üye olursa AB küresel bir güç olur! Avrupa’nın ciddi bir sorununa dikkat çektiler

AB'nin 10 yıl içinde Balkanlar'daki bazı küçük aday ülkelerle birlikte iki büyük üye devlete daha sahip olabileceğine dikkat çekilerek şu değerlendirmelere yer verildi:

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Alman basınından Türkiye analizi: Üye olursa AB küresel bir güç olur! Avrupa’nın ciddi bir sorununa dikkat çektiler

Türkiye halihazırda Almanya'dan daha fazla nüfusa sahip ve demografik olarak oldukça dinamik bir şekilde büyümeye devam ediyor. Türkiye ayrıca yüz ölçümü olarak da Almanya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir coğrafyaya sahip.

Alman basınından Türkiye analizi: Üye olursa AB küresel bir güç olur! Avrupa’nın ciddi bir sorununa dikkat çektiler

Ukrayna ise görece seyrek nüfus dağılımıyla birlikte yüz ölçümü bakımından en büyük AB ülkesi olan Fransa'dan daha geniş bir toprak alanını kaplıyor.

Alman basınından Türkiye analizi: Üye olursa AB küresel bir güç olur! Avrupa’nın ciddi bir sorununa dikkat çektiler

AB, her iki ülkenin birliğe üyeliği halinde bir çırpıda alanını üçte bir oranında, nüfusunu ise dörtte bir oranında genişletmiş olur. Bu, 1950'lerden bu yana Avrupa bütünleşmesi sürecinde meydana gelen her şeyi gölgede bırakacak bir mega genişleme olacaktır."

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