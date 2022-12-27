Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 14:01

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İnsan avı başlattılar

Almanya'da bir döviz bürosunda çalışan Mirnesa S. isimli bir kadının polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldığı öğrenildi. Aylardır kayıp olan kadınla ilgili insan avı başlatıldı.