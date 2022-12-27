Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İnsan avı başlattılar

Almanya'da 42 yaşındaki Mirnesa S. isimi kadın için insan avı başlattı. Nakit para nakil şirketinde çalışan kadın, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karıştı. Olay, Alman medyasına bomba gibi düştü. Mirnesa'nın çalıştığı döviz şirketinden parayı ekim ayında çaldığı ve ardından da kayıplara karıştığı öğrenildi. Mirnesa'nın evinin karakola yalnızca 340 adım uzakta olması ise sosyal medyada gündem konusu oldu. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Mirnesa'nın evi uzun süredir boş ve kendisiyle ilgili onlarca farklı yerden ihbar geldi. Mirnesa'nın eski bir komşusu ise Alman gazetesi Bild'e konuşarak, '2021 yaz ayında buraya taşındı. Bir şube müdürü olduğunu ve öğlenden geceye kadar çalıştığını biliyorum' açıklamalarıan yer verdi. Bölge sakinleri ise Mirnesa'nın 'çok sakin bir hayat yaşıyor' gibi gözüktüğünü ve köpeğiyle yürüyüş yaptığını söyledi. Mirnesa'nın sosyal medya hesabında ise lüks yaşamına dair paylaşımlar dikkat çekti. Pek çok fotoğrafında pahalı çantalar, saatler ve büyük partiler görüldü.