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Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 14:01

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İnsan avı başlattılar

Almanya'da bir döviz bürosunda çalışan Mirnesa S. isimli bir kadının polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldığı öğrenildi. Aylardır kayıp olan kadınla ilgili insan avı başlatıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İnsan avı başlattılar

Almanya'da 42 yaşındaki Mirnesa S. isimi kadın için insan avı başlattı. Nakit para nakil şirketinde çalışan kadın, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karıştı.

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İnsan avı başlattılar

Olay, Alman medyasına bomba gibi düştü. Mirnesa'nın çalıştığı döviz şirketinden parayı ekim ayında çaldığı ve ardından da kayıplara karıştığı öğrenildi.

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Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İnsan avı başlattılar

Mirnesa'nın evinin karakola yalnızca 340 adım uzakta olması ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İnsan avı başlattılar

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Mirnesa'nın evi uzun süredir boş ve kendisiyle ilgili onlarca farklı yerden ihbar geldi.

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İnsan avı başlattılar

Mirnesa'nın eski bir komşusu ise Alman gazetesi Bild'e konuşarak, "2021 yaz ayında buraya taşındı. Bir şube müdürü olduğunu ve öğlenden geceye kadar çalıştığını biliyorum" açıklamalarıan yer verdi.

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