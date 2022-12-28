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Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:47

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İşte başına koyulan ödül

Almanya'yı ayağa kaldıran ve polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan Mirnesa S.'nin başına koyulan ödül belli oldu. Mirnesa'nın yerini söyleyen ya da bulan kişiye 37 bin 500 euro verilecek.

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Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İşte başına koyulan ödül

Almanya, polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan 42 yaşıdnaki Mirnesa S.'yi konuşuyor. Mirnesa S. çalıştığı döviz firmasını dolandırmış ve aylar önce kayıplara karışmıştı.

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İşte başına koyulan ödül

İnsan avı başlatılan Mirnesa S.'nin başına konulan ödül de belli oldu. Mirnesa'nın yerini söyleyene 37 bin 500 euro ödül verilecek.

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Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İşte başına koyulan ödül

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Mirnesa'nın evi uzun süredir boş ve kendisiyle ilgili onlarca farklı yerden ihbar geldi.

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İşte başına koyulan ödül

Mirnesa'nın eski bir komşusu ise Alman gazetesi Bild'e konuşarak, "2021 yaz ayında buraya taşındı. Bir şube müdürü olduğunu ve öğlenden geceye kadar çalıştığını biliyorum" açıklamalarıan yer verdi.

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İşte başına koyulan ödül

Bölge sakinleri ise Mirnesa'nın 'çok sakin bir hayat yaşıyor' gibi gözüktüğünü ve köpeğiyle yürüyüş yaptığını söyledi.

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