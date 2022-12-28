Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:47

Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İşte başına koyulan ödül

Almanya'yı ayağa kaldıran ve polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan Mirnesa S.'nin başına koyulan ödül belli oldu. Mirnesa'nın yerini söyleyen ya da bulan kişiye 37 bin 500 euro verilecek.