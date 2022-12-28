Almanya bu sarışını konuşuyor! Polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çaldı: İşte başına koyulan ödül

Almanya, polisin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan 42 yaşıdnaki Mirnesa S.'yi konuşuyor. Mirnesa S. çalıştığı döviz firmasını dolandırmış ve aylar önce kayıplara karışmıştı. İnsan avı başlatılan Mirnesa S.'nin başına konulan ödül de belli oldu. Mirnesa'nın yerini söyleyene 37 bin 500 euro ödül verilecek. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Mirnesa'nın evi uzun süredir boş ve kendisiyle ilgili onlarca farklı yerden ihbar geldi. Mirnesa'nın eski bir komşusu ise Alman gazetesi Bild'e konuşarak, '2021 yaz ayında buraya taşındı. Bir şube müdürü olduğunu ve öğlenden geceye kadar çalıştığını biliyorum' açıklamalarıan yer verdi. Bölge sakinleri ise Mirnesa'nın 'çok sakin bir hayat yaşıyor' gibi gözüktüğünü ve köpeğiyle yürüyüş yaptığını söyledi. Mirnesa'nın sosyal medya hesabında ise lüks yaşamına dair paylaşımlar dikkat çekti. Pek çok fotoğrafında pahalı çantalar, saatler ve büyük partiler görüldü.