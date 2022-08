O anları anlatan Aytaş, "Araç sağa gidip bariyerlere çarptı. Yolun sol tarafına geçen araç daha sonra karşıdan gelen büyük bir cip ile çarpışma tehlikesi geçirdi. Diğer araç bisiklet yoluna girerek kendini kurtardı. O an kızıma 'bir sıkıntı var sıkı tutun' dedim. Önümdeki aracı ve sağa sola giden aracı solladım. O an gördüm ki aracın içinde baygın bir kadın var. Arabanın önüne geçtim ve yavaşça benim aracıma çarpmasını sağlayarak durdurdum. Arabamda hasar oluştu ama yapacak bir şey yok, can candır. Sokakta yayalar ve bisikletle gezenler vardı. Araç kullananlar bilir 80 kilometre hız az bir sürat değil. Polisin açıklamasına göre araç 3 kez benim arabama çarpmış. Süratli vurmadığım için hava yastığı patlamadı. Diğer türlü kadına daha çok zararı olurdu" diye konuştu.