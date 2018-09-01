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'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

Giriş Tarihi: 01.09.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 11:48
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'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
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'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

'nın güneyindeki Bavyera eyaletinin Vohburg an der Donau kentinde Bayernoil şirketinin rafinerisinin bulunduğu alanda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

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'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

Oberbayern Nord polisinden yapılan açıklamada, Vohburg an der Donau kentinde bir rafinerinin bulunduğu alanda sabah meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

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'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

Çok sayıda polis, itfaiye ve kurtarma ekibinin olay yerine sevk edildiği, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

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'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

Dumandan dolayı bölgede oturan halkın evlerinin pencere ve kapılarını kapatması istenilen açıklamada, Irsching ilçesi ve Vohburg an der Donau kentinin bazı bölgelerinde oturan yaklaşık bin 800 kişinin evlerinden tahliye edileceği kaydedildi.

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'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

Açıklamada yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü, çevredeki caddelerin trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

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'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

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