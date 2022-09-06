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Giriş Tarihi: 06.09.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 09:47

Almanya'dan nükleer hamle: Enerji krizi ülkeyi sarstı...

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da yaşanan enerji krizi giderek derinleşiyor. Son dönemlerde peş peşe enerji tasarruf planları açıklayan Almanya'dan nükleer hamle geldi.

Almanya’dan nükleer hamle: Enerji krizi ülkeyi sarstı...

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, kışın muhtemel enerji sıkıntısına karşı, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutulacağını duyurdu.

Almanya’dan nükleer hamle: Enerji krizi ülkeyi sarstı...

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizine karşı Almanya'dan nükleer santral adımı geldi. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, ülkedeki 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutulacağını duyurarak, Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim ve Bavyera'daki Isar 2 nükleer santrallerinin başlangıçta planlanandan daha uzun çalışmasına izin verilmesi yönündeki kararın haklı ve gerekli olduğunu savundu.

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Almanya’dan nükleer hamle: Enerji krizi ülkeyi sarstı...

Habeck, "Almanya'da yeterince enerjimiz var ve Avrupalı komşularımıza da bu enerjiyi sağlıyoruz" dedi.

Almanya’dan nükleer hamle: Enerji krizi ülkeyi sarstı...

Olabileceklerin en kötüsünden yola çıktıklarını dile getiren Habeck, "En iyisini umabileceğimiz bir durumda değiliz, en kötüsünü beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Almanya’dan nükleer hamle: Enerji krizi ülkeyi sarstı...

Habeck "Her zaman megavat saat gaz başına 300 avronun aşırı bir senaryo olduğunu düşündük. Son haftalarda fiyat 300 avronun üzerine çıktı ve arada 350 avroluk zirveler yaşadık" dedi.

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