Almanya’dan nükleer hamle: Enerji krizi ülkeyi sarstı...

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizine karşı Almanya'dan nükleer santral adımı geldi. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, ülkedeki 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutulacağını duyurarak, Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim ve Bavyera'daki Isar 2 nükleer santrallerinin başlangıçta planlanandan daha uzun çalışmasına izin verilmesi yönündeki kararın haklı ve gerekli olduğunu savundu.