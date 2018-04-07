Amazon'da dokuz yeni tür keşfedildi

2. Şişko Gri

Ivan Prates, bu kurbağayla dağdaki kamp alanına geldikten birkaç saat sonra karşılaşmış: "O gece uyuyacağımız büyük çadırın içindeydi. Çadırı kurmak için bir kutu taşıyordum. Bir baktım çimlerin üzerinde bir şey zıplıyor. Elimdeki her şeyi fırlattım ve hemen üzerine atladım. Bizim bu işte her zaman yaptığımız gibi."

'Şişko Gri' binlerce türü içinde barındıran Terrarana ailesine ait. Ekibin şu anda tek bildiği de bu. Şimdi de, DNA'lardan alınacak verilerle, bir kurbağa aile ağacı çıkarmayı hedefliyorlar.

"Elime aldığımda sormadan edemedim. Bu ne biçim bir kurbağaydı böyle?"

Ivan Prates