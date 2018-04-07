Amazon'da dokuz yeni tür keşfedildi

Brezilya'nın bulutlarla bezenmiş en yüksek dağlarındaki Pico da Neblina (Sisin Zirvesi) Ulusal Parkı, Amazon Yağmur Ormanları'nın 2995 metre üzerinde yer alıyor. Park, turizmdeki cansızlık ve Yanomami Yerlileri'nin haklarını ihlal eden maden faaliyetleri sonucu, 2003'te ziyaretçilere kapatılmıştı. Kasım 2017'de, Brezilyalı bir grup tanınmış bilim insanına bölgede sefere çıkmaları için izin verildi.
Yanomami Yerlileri'nden rehberler ve Brezilyalı askerler eşliğinde, dağlarda ve civar bölgelerdeki bir aylık yolculukları da böylece başladı. Yeni türler keşfedildiğinde, bunları isimlendirmek yıllar alabiliyor. Araştırma ekibi, buldukları yeni türlere takma isimler verdi. (BBC Türkçe)