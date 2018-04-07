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'da dokuz yeni tür keşfedildi

'nın bulutlarla bezenmiş en yüksek dağlarındaki Pico da Neblina (Sisin Zirvesi) Ulusal Parkı, Yağmur Ormanları'nın 2995 metre üzerinde yer alıyor. Park, turizmdeki cansızlık ve Yanomami Yerlileri'nin haklarını ihlal eden maden faaliyetleri sonucu, 2003'te ziyaretçilere kapatılmıştı. Kasım 2017'de, Brezilyalı bir grup tanınmış bilim insanına bölgede sefere çıkmaları için izin verildi.

Yanomami Yerlileri'nden rehberler ve Brezilyalı askerler eşliğinde, dağlarda ve civar bölgelerdeki bir aylık yolculukları da böylece başladı. Yeni türler keşfedildiğinde, bunları isimlendirmek yıllar alabiliyor. Araştırma ekibi, buldukları yeni türlere takma isimler verdi. (BBC Türkçe)

Giriş Tarihi: 07.04.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 14:32
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'da dokuz yeni tür keşfedildi
Amazon'da dokuz yeni tür keşfedildi

'nın bulutlarla bezenmiş en yüksek dağlarındaki Pico da Neblina (Sisin Zirvesi) Ulusal Parkı, Yağmur Ormanları'nın 2995 metre üzerinde yer alıyor. Park, turizmdeki cansızlık ve Yanomami Yerlileri'nin haklarını ihlal eden maden faaliyetleri sonucu, 2003'te ziyaretçilere kapatılmıştı. Kasım 2017'de, Brezilyalı bir grup tanınmış bilim insanına bölgede sefere çıkmaları için izin verildi.

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  • 17
'da dokuz yeni tür keşfedildi
Amazon'da dokuz yeni tür keşfedildi

Yanomami Yerlileri'nden rehberler ve lı askerler eşliğinde, dağlarda ve civar bölgelerdeki bir aylık yolculukları da böylece başladı. Yeni türler keşfedildiğinde, bunları isimlendirmek yıllar alabiliyor. Araştırma ekibi, buldukları yeni türlere takma isimler verdi.

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'da dokuz yeni tür keşfedildi
Amazon'da dokuz yeni tür keşfedildi

1-Büyük Gözlü Kırmızı

Ekip, Büyük Gözlü Kırmızı'yı Pico de Neblina'nın zirvesine doğru 7 saat çıktıktan sonra keşfetti.
Araştırma ekibinde yer alan Ivan Prates, "Bu resmen 'nın en büyük kurbağası" diyor.

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'da dokuz yeni tür keşfedildi
Amazon'da dokuz yeni tür keşfedildi

2. Şişko Gri

Ivan Prates, bu kurbağayla dağdaki kamp alanına geldikten birkaç saat sonra karşılaşmış: "O gece uyuyacağımız büyük çadırın içindeydi. Çadırı kurmak için bir kutu taşıyordum. Bir baktım çimlerin üzerinde bir şey zıplıyor. Elimdeki her şeyi fırlattım ve hemen üzerine atladım. Bizim bu işte her zaman yaptığımız gibi."

'Şişko Gri' binlerce türü içinde barındıran Terrarana ailesine ait. Ekibin şu anda tek bildiği de bu. Şimdi de, DNA'lardan alınacak verilerle, bir kurbağa aile ağacı çıkarmayı hedefliyorlar.

"Elime aldığımda sormadan edemedim. Bu ne biçim bir kurbağaydı böyle?"
Ivan Prates

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'da dokuz yeni tür keşfedildi
Amazon'da dokuz yeni tür keşfedildi

3. Kertenkele Yürüyüşlü Kara Kurbağası

Evrimci Biyolog Agustin Camacho Pico da Neblina'nın 2000 m yukarısında ilk kez bu kara kurbağasını bulmuş. Hem de bir yaprakta uyku keyfi yaparken... Agustin onu ekibe ilk gösterdiğinde hepsi heyecandan çılgına dönmüş.

"Diğer kara kurbağaları gibi zıplamıyor. Kertenkeleye benzer bir yürüyüşü olduğu gibi, her tarafı da yumrularla kaplı. İnanılmaz garip!"

Ivan Prates

35 mm'lik ufak kurbağanın en yakın akrabaları 'nın kuzeyinde ve Guyana'nın belli bölgelerinde bulunuyor. Bu kurbağalar üstü düz dağlara ait bir aileden. Prates'e göre bu dağılım, geçmişte birbirinden uzak bu dağların birleşik olduğunu ve burada dev bir plato bulunduğunu gösteriyor: "Bazı bilim insanları, bölge erozyona uğradığı için kalan türlerin bu izole dağlara yayıldığını söylüyor."

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'da dokuz yeni tür keşfedildi
Amazon'da dokuz yeni tür keşfedildi

4. Neblina Cüce Baykuşu

Sao Paulo Üniversitesi'nden Kuşbilimci Profesör Luis Fabio Silveira, Pico da Neblina'da yerden 1,5 metre yükseklikte, alçak bir ağacın üstünde kendi kendine şarkı söylerken bulmuş. Bu cüce baykuşların yakın akrabaları genelde çok daha büyük ağaçların gölgesinde takıldığı için de, onu görünce çok şaşırmış.

"O farklı sesini duyduğum an, yepyeni bir şarkının kulağıma çalındığını anladım- yeni bir tür keşfettiğimin işaretiydi"

Luis Fabio Silveira

Bu baykuşun yaşam alanı ve biyolojik özelliklerine dair bilinenler çok az. Silveria, keşfin yarattığı ufak heyecanı dindirip, hemen bu sesin kaydını almış ve ardından baykuşun peşine düşmüş.

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'da dokuz yeni tür keşfedildi
Amazon'da dokuz yeni tür keşfedildi

5. Gece Gök Işığı

Ivan Prates, Pico da Neblina'da keşfedilen 6 cm'lik kertenkelenin "en havalı karın ve yan kısımlara" sahip kertenkele olduğunu söylüyor: "Üstündeki siyah ve beyaz benekler gece gökyüzünde çıkan yıldızlara benziyor. "

"Bu kertenkele, bölgenin geçmişe açılan penceresi."

Ivan Prates

Bilinen en yakın akrabaları, Riolama grubuna ait ve sadece Güney Amerika'nın bu kısmındaki dağlarda yaşıyorlar.Prates'e göre, bu keşif, 10 milyona yakın yıl öncesine kadar burada geniş bir plato olduğu teorisini de destekliyor.

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