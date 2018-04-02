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Amerika'da Easter festivali! 'in ejderha ışıkları 'yi büyüledi

Giriş Tarihi: 02.04.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 00:10
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Amerika'da Easter festivali! 'in ejderha ışıkları 'yi büyüledi
Amerika'da Easter festivali! Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

ABD'DE RENKLİ IŞIK ŞOVU

'in modern ve antik kültürünün konu alındığı "Dragon Işıkları" adlı ışık şovu 'nin Chicago kentinde ziyarete açıldı. Dünyanın birçok noktasında sergilenen şov, 'nun garajındaki şov kapsamında; Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon meraklılarla buluştu. Uzunlukları 60 metreyi aşan ışık heykellerin yanı sıra akrobasi, dans gösterileri ve Çin mutfağı ile renklenen şov, ya rağmen Chicago'lulardan ilgi gördü.

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Amerika'da Easter festivali! 'in ejderha ışıkları 'yi büyüledi
Amerika'da Easter festivali! Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

ÇİN'İN ANTİK KÜLTÜRÜ

'in modern ve antik kültürünün konu alındığı "Ejderha Işıkları" adlı ışık şovu 'nin Chicago kentinde sergilendi.

Dünyanın birçok noktasında da sergilenen şov kapsamında 'nun garajında Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon meraklılarla buluştu.

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Amerika'da Easter festivali! 'in ejderha ışıkları 'yi büyüledi
Amerika'da Easter festivali! Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YOĞUN İLGİ

Uzunlukları 60 metreyi aşan ışık heykellerin yanı sıra akrobasi, dans gösterileri ve mutfağı ile renklenen şov, ya rağmen ilgi görüyor.

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Amerika'da Easter festivali! 'in ejderha ışıkları 'yi büyüledi
Amerika'da Easter festivali! Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

Bilet fiyatlarının çocuklar i 13, yetişkinler için 20 dolardan başladığı şov, 6 Mayıs'a kadar devam edecek.

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Amerika'da Easter festivali! 'in ejderha ışıkları 'yi büyüledi
Amerika'da Easter festivali! Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
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Amerika'da Easter festivali! 'in ejderha ışıkları 'yi büyüledi
Amerika'da Easter festivali! Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
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Amerika'da Easter festivali! 'in ejderha ışıkları 'yi büyüledi
Amerika'da Easter festivali! Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
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