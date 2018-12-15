Amerika'daki ilginç topluluk

ABD'de elektrik, telefon kullanmadan, otomobile binmeden ve her türlü teknolojiyi reddederek yaşayan topluluk Amişlerin hikayesi duyanları çok şaşırtıyor. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Amişler, bir Hristiyan mezhebi.
Giriş Tarihi: 15.12.2018
14:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
07:12
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Elbetteki bu başka yerlerde yaşamadıkları anlamına gelmiyor ama daha çok bulundukları yer burası. Hikayeleri ise 1600'lü yılların sonlarına dayanıyor.
Amişler, çamaşır ve bulaşıklarını elde yıkıyorlar, akşamları mum ışığında oturmayı tercih ediyorlar, atlı arabanın yanı sıra zaman zaman bisiklet kullanarak ulaşımı sağlıyorlar ve akşama kadar tarlalarında çalışıp gün batımına yakın evlerine çekiliyorlar.
Ayrıca Amişler kılık kıyafetlerini son modaya göre değiştirmiyorlar. Yani mezhepleri çıktıktan bu yana aynı şeyi giyiyorlar diyebiliriz. Giyim tarzlarıyla da farklı olan Amiş topluluğunda kadınlar uzun kollu ve uzun etekli elbiseler giyiyor. Elbiselerini önlük ve 17. yüzyıldan kalma şapkaları ile tamamlıyorlar. Erkekler ise çalışırken askılı elbise, günlük yaşamda ise koyu renk takım elbise giyerek şapka takıyorlar. Evlendikten sonra tüm erkekler sakal bırakıyor.
Devlete vergi vermiyorlar, sosyal güvenlikle ilgilenmiyor ve askerlik yapmıyorlar.
1600'lü yılların sonunda Reform hareketi sırasında, doğumundan sonra bir çocuğun vaftiz olmasının mantıksız olduğunu ve herkesin 18 yaşından sonra kendi iradesiyle karar vermesi gerektiğini savunuyorlardı.
Katolik Kilisesi ise bu fikre tepki vererek yüzlerce insanı öldürdü. Amişler de öldürülen gruplardan biriydi.
Amişler, ismini İsviçreli Jacob Amman'dan alıyorlar. Sonrasında ise Avrupa'da baskılardan yıldıkları için soluğu
Amerika'da alıyorlar.