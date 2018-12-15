Amerika'daki ilginç topluluk

Ayrıca Amişler kılık kıyafetlerini son modaya göre değiştirmiyorlar. Yani mezhepleri çıktıktan bu yana aynı şeyi giyiyorlar diyebiliriz. Giyim tarzlarıyla da farklı olan Amiş topluluğunda kadınlar uzun kollu ve uzun etekli elbiseler giyiyor. Elbiselerini önlük ve 17. yüzyıldan kalma şapkaları ile tamamlıyorlar. Erkekler ise çalışırken askılı elbise, günlük yaşamda ise koyu renk takım elbise giyerek şapka takıyorlar. Evlendikten sonra tüm erkekler sakal bırakıyor.