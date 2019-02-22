Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...

Amerikan Ajansı 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...

Amerika Birleşik Devletleri Ajansı yıllar sonra bir itirafta bulundu. Üstelik, görselleri de basına servis ederek yıllar boyu zihinlerde yer etmiş bir iddiaya yanıt verdi. , 14 yıl önce emniyet paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve o zamanlarda UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı. Çoğu ABD'li bunun bir şaşırtma hamlesi olduğunu düşünse de paylaşılan fotoğraflar büyük merak uyandırdı. İnsanların uzay ve uzaylılara olan merakı nedeniyle sosyal medyada bu olay gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 07:55
Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...

1- Amerikan Ulusal Ajansı websitesinde fotoğrafı, "Yıl 2004 ve uzaylılar bu işin bir parçası değil" notuyla paylaştı.

Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...

2- Yapılan açıklamada, Genesis'in 2001 yılında güneşi incelemek için üretilmiş bir robot mekiği olduğu ve 2004 yılında, radarlar ve helikopterlerle takip edildiği ancak paraşütü açılmadığı için, saatte yaklaşık 300 kilometre hızla yere çakıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...

3- Açıklamada, çakılmaya rağmen, mekikten, normal şartlarda atmosfer tarafından yansıtılacak olan, güneş rüzgarı partikülleri elde edildiğini ve bu partüküllerin incelenecek durumda oldukları ifade edildi.

Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...

4- Genesis sayesinde güneşin yapısı ve güneş sisteminin farklı bölgelerindeki element dağılımı ve milyarlarca yıl önce güneş ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında bilgiler elde edildiği duyuruldu.

Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...

6- ABD'nin gizli üssü Area 51 ya da 51. Bölge esrarını halen koruyor.

Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...

Bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok. İşte 51. Bölge ile ile ilgili dikkat çekici kareler...

Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...

İnsanoğlunun en çok merak ettiği sorulardan biri olan 'evrende yalnız mıyız?' yöneticisi Thomas Zurbuchen'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde.

BİZE ULAŞIN