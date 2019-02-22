Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...
Amerikan Uzay Ajansı NASA 14 yıl sonra itiraf etti! Aslında uzaylılar...
Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı yıllar sonra bir itirafta bulundu. Üstelik, görselleri de basına servis ederek yıllar boyu zihinlerde yer etmiş bir iddiaya yanıt verdi. NASA, 14 yıl önce emniyet paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve o zamanlarda UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı. Çoğu ABD'li bunun bir şaşırtma hamlesi olduğunu düşünse de paylaşılan fotoğraflar büyük merak uyandırdı. İnsanların uzay ve uzaylılara olan merakı nedeniyle sosyal medyada bu olay gündem oldu.
Giriş Tarihi: 22.02.2019
07:46
Güncelleme Tarihi: 22.02.2019
07:55