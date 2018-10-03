Amerika'nın Türklerinin gizemli hayatı

Amerika'nın Güney Carolina bölgesinde yaşamış küçük topluluk tartışma konusu yarattı. Amerika'da yayınlanan Güney Carolina bölgesinde yaşamış küçük topluluk tartışma konusu yarattı. Nedeni ise kendilerini 'Türkler' olarak tanımlamaları... Güney Carolina eyaletinde kendilerine 'Türk' diyen esmer tenli topluluğun, Osmanlı'dan geldiği düşünülüyor. Topluluğun ilk üyelerinin Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda görev yaptığı söyleniyor. Afrikalı Amerikalılar kadar olmasa da Türklerin de bölgede ayrımcılığa maruz kaldığı düşünülüyor. Amerika'da yayınlanan kitap o Türklerin izini sürüyor. İşte Amerikalı Türklerin gizemli hikayesi...