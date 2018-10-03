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'nın gizemli hayatı

Giriş Tarihi: 03.10.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 10:55
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'nın gizemli hayatı
Amerika'nın Türklerinin gizemli hayatı

'nın Güney Carolina bölgesinde yaşamış küçük topluluk tartışma konusu yarattı.

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'nın gizemli hayatı
Amerika'nın Türklerinin gizemli hayatı

'da yayınlanan Güney Carolina bölgesinde yaşamış küçük topluluk tartışma konusu yarattı.

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'nın gizemli hayatı
Amerika'nın Türklerinin gizemli hayatı

Nedeni ise kendilerini 'Türkler' olarak tanımlamaları...

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'nın gizemli hayatı
Amerika'nın Türklerinin gizemli hayatı

Güney Carolina eyaletinde kendilerine "Türk" diyen esmer tenli topluluğun, Osmanlı'dan geldiği düşünülüyor.

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'nın gizemli hayatı
Amerika'nın Türklerinin gizemli hayatı

Topluluğun ilk üyelerinin n Bağımsızlık Savaşı'nda görev yaptığı söyleniyor.

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'nın gizemli hayatı
Amerika'nın Türklerinin gizemli hayatı

Afrikalı lılar kadar olmasa da Türklerin de bölgede ayrımcılığa maruz kaldığı düşünülüyor.

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'nın gizemli hayatı
Amerika'nın Türklerinin gizemli hayatı

'da yayınlanan kitap o Türklerin izini sürüyor. İşte Amerikalı Türklerin gizemli hikayesi...

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