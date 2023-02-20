Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:22
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
10:26
'Anadolu 4 metre kaydı' Fransız deprem uzmanı canlı yayında tek tek anlattı: Yapay deprem sorusuna yanıt...
Fransız deprem bilimci Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremler ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan deprem bilimci Xavier Le Pichon, "Anadolu yaklaşık olarak 4 metre batıya kaydı" ifadelerini kullandı. İlk depremle birlikte tüm enerjinin boşaldığını söyleyen Le Pichon ikinci deprem için ise 'Öngörülemezdi' ifadelerini kullandı. Yapay deprem iddialarına yanıt verdi.