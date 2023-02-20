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Haberler Galeri 'Anadolu 4 metre kaydı' Fransız deprem uzmanı canlı yayında tek tek anlattı: Yapay deprem sorusuna yanıt...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:26

'Anadolu 4 metre kaydı' Fransız deprem uzmanı canlı yayında tek tek anlattı: Yapay deprem sorusuna yanıt...

Fransız deprem bilimci Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremler ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan deprem bilimci Xavier Le Pichon, "Anadolu yaklaşık olarak 4 metre batıya kaydı" ifadelerini kullandı. İlk depremle birlikte tüm enerjinin boşaldığını söyleyen Le Pichon ikinci deprem için ise 'Öngörülemezdi' ifadelerini kullandı. Yapay deprem iddialarına yanıt verdi.

AA
’Anadolu 4 metre kaydı’ Fransız deprem uzmanı canlı yayında tek tek anlattı: Yapay deprem sorusuna yanıt...

Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Xavier Le Pichon, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkinci depremin öngörülemez bir şey olduğunu belirtirken Marmara depremi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Ayrıca 'Yapay deprem' sorusuna da yanıt verdi.

’Anadolu 4 metre kaydı’ Fransız deprem uzmanı canlı yayında tek tek anlattı: Yapay deprem sorusuna yanıt...

ÖNGÖRÜLEMEZ BİR DEPREMDİ

Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Xavier Le Pichon, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi. Burada deprem gerçekleşeceği söylenemezdi. Bu imkansız." dedi.

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’Anadolu 4 metre kaydı’ Fransız deprem uzmanı canlı yayında tek tek anlattı: Yapay deprem sorusuna yanıt...

Le Pichon, özel bir televizyon kanalının yayınında 11 ili sarsan depremlere yönelik analizlerini ve Türkiye genelindeki deprem tahminlerini anlattı. Türkiye'deki deprem hareketliliği ve olası depremlerle ilgili 20 seneden fazla bir süredir çalışmalar yaptığını dile getiren Le Pichon, Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğuna işaret etti.

’Anadolu 4 metre kaydı’ Fransız deprem uzmanı canlı yayında tek tek anlattı: Yapay deprem sorusuna yanıt...

Le Pichon, Türkiye'nin jeolojik olarak "oluşum aşamasında" olan bir ülke olduğunu, bunun da hazırlanılması gereken çok fazla deprem demek olduğunu söyledi.

’Anadolu 4 metre kaydı’ Fransız deprem uzmanı canlı yayında tek tek anlattı: Yapay deprem sorusuna yanıt...

"ANADOLU YAKLAŞIK OLARAK 4 METRE BATIYA KAYDI"

Türkiye'nin kuzey ve doğusunda iki büyük fay hattının olduğuna dikkati çeken Le Pichon, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlamamız gereken çok basit iki şey var. Doğu Anadolu fayı üzerindeki 7,7'lik ilk büyük deprem kuzeydeki Anadolu levhası ve güneydeki Arap levhası arasında oldu. Anadolu yaklaşık olarak 4 metre batıya kaydı. Buradaki son jeodezik harekete baktığımızda yılda ortalama 6 milimetrelik bir kayma söz konusu.

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