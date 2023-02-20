’Anadolu 4 metre kaydı’ Fransız deprem uzmanı canlı yayında tek tek anlattı: Yapay deprem sorusuna yanıt...

Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Xavier Le Pichon, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkinci depremin öngörülemez bir şey olduğunu belirtirken Marmara depremi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Ayrıca 'Yapay deprem' sorusuna da yanıt verdi.