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seçimlerinde şaşırtıcı sonuçlar! Seçmen hangi mesajı verdi?

Avrupa Birliği'nin 21 üye ülkesi aşırı sağ ve popülizm söylemlerinin gölgesinde Avrupa Parlamentosu () seçimleri için sandık başına gitti. 751 parlamenterin belirleneceği ve 400 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlere katılımda bu yıl artış gözlendi. 2014 yılında katılımın yüzde 42,6 oranında gerçekleştiği seçimlerde, bu oran 2019'da yüzde 51'e yükseldi. Sağ partiler ve yeşiller bu seçimlerde yükselişe geçerken merkez partilerin oylarında ise düşüş gözlendi. Bu konuyla ilgili olarak SETA Brükel Koordinatörü- Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı; AP seçimlerini, Batı'daki yeni tartışmaları ve AP seçimlerinin Türkiye'ye olası etkileri üzerine SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 10:13
AP seçimlerinde şaşırtıcı sonuçlar! Seçmen hangi mesajı verdi?

SETA Brükel Koordinatörü- Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı, seçimlerine ilişkin SABAH'a çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Sağ partiler ve yeşillerin oylarını artırdığı merkez partilerin ise düşüşe geçtiği bu seçimleri değerlendiren Bayraklı, seçimlerin Türkiye'ye olası etkilerini de tartıştı.

AP seçimlerinde şaşırtıcı sonuçlar! Seçmen hangi mesajı verdi?

Enes Bayraklı, "İlk bakışta parlamentonun parçalı ve bölünmüş bir hale gelmesinin Türkiye'ye daha fazla aktörle görüşme ve ilişki kurma fırsatı sağlayacağı için olumlu olabilir. Fakat Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğunu deklare eden Manfred Weber'in komisyon başkanı olması durumunda eğer seçim vaatlerini gerçekleştirmeye çalışırsa ilişkiler açısından olumlu bir atmosferin ortaya çıkmasını beklemek zor." dedi.

İşte Enes Bayraklı'nın açıklamaları:

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AP seçimlerinde şaşırtıcı sonuçlar! Seçmen hangi mesajı verdi?

1. AP seçiminin kaybedeni kimler oldu?

28 AB üyesi ülkede gerçekleştirilen ve 400 milyondan fazla seçmenin olduğu seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre ana akım merkez sağ ve merkez sol partilerin ciddi oy kaybettikleri görülüyor. Avrupa'daki ulusal seçimlerde görülen geleneksel merkez partilerin erimesi trendinin AP seçimlerinde de devam etmesi bu yönüyle sürpriz olmadı.

AP seçimlerinde şaşırtıcı sonuçlar! Seçmen hangi mesajı verdi?

Bu sebeple bu partileri seçimin temel kaybedeni olarak görmek mümkün. Örneğin 2014 seçimlerinde 216 koltuk kazanan Hristiyan Demokrat EPP siyasi grubu bu seçimlerde koltuk sayısı 180'e, 185 koltuğu bulunan Sosyal Demokrat S&D grubunun bu seçimlerdeki koltuk sayısı 146'ya düştü.

AP seçimlerinde şaşırtıcı sonuçlar! Seçmen hangi mesajı verdi?

2. AP seçiminin kazananı hangi partiler oldu?

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre seçimin temel kazananı ise aşırı sağ partiler ve Yeşiller oldu. 52 koltuğa sahip olan Yeşillerin bu seçimlerde koltuk sayısını 70'in üzerine çıkararak 'deki en güçlü dördüncü grup haline geldikleri görülüyor.

AP seçimlerinde şaşırtıcı sonuçlar! Seçmen hangi mesajı verdi?

2014'teki seçimde kazandıkları önemli başarıyla kendisinden söz ettiren aşırı sağ partilerin yükselişi ise devam etti. Fakat bu yükselişin seçim öncesi yayınlanan anketlerdeki kadar olmadığı görüldü. 42 koltuğa sahip olan aşırı sağcı EFDD'nin koltuk sayısı 54'e, koltuk sayısı 36 olan ENF'nin koltuk sayısının 58'e yükseldiği görülüyor.

AP seçimlerinde şaşırtıcı sonuçlar! Seçmen hangi mesajı verdi?

3. Aşırı sağın yükselişi neden anketlerin tahmininin gerisinde kaldı?

Bu durumun en önemli sebebi seçimlere katılım oranı. 2014 seçimlerinde yüzde 42 olan Avrupa geneli seçimlere katılım oranı yapılan kampanyalar, çağrılar ve yoğun çaba neticesinde bu seçimlerde yüzde 51'e yükseldi. Bu oran seçimlerinde son 20 yılın en yüksek oranı oldu.

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