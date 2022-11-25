Apple’a büyük şok! iPhone’lar tek tek toplatılıyor, milyonlarca dolar ceza kesildi

iPhone 12 serisi ile birlikte kutulardan şarj adaptörünü kaldıran Apple, bir süredir bu kararı nedeniyle ciddi tepkilerle karşılanıyor. Brezilya'dan ise dikkat çeken bir karar geldi. Brezilya hükümeti geçtiğimiz aylarda bu konuda kararlar alarak Apple'a cezalar vermiş ve 'eksik ürün satma' nedeniyle şirketin iPhone satışlarını durdurmuştu. Geçen zamanda ise Apple'ın halen gerekliliğe uymaması üzerine hükümetin müşterilerin mağdur olduğunu ifade ederek konuya ilişkin yeni bir adım attı ve ülkedeki perakende mağazalarında bulunan iPhone'lara el kondu. Brezilya basınında dolaşan haberlere göre tüketici koruma yetkilileri farklı mağazalardaki yüzlerce iPhone'a el koydu. Böylelikle Apple'ın ülkenin yasalarına uymasını sağlamak amaçlanıyor. Apple ise iPhone'lara el konulmasının ardından Brezilya hükümetine seslendi ve tartışma hakkında kesin bir karar çıkarana kadar satışlara izin verilmesini istedi. Ancak ülkede bazı kesimler Apple'ın bu uygulamasını detekliyor. Nitekim ülkede etkili bir isim olan yargıç Judge Diego Camara Alves, Apple'ı desteklediğini ifade etmişti. Bunun dışında ülkedeki bazı tüketici koruma yetkililerin ise görevlerini kötüye kullandığı dolaşan söylentiler arasında.