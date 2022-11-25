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Haberler Galeri Apple'a büyük şok! iPhone'lar tek tek toplatılıyor, milyonlarca dolar ceza kesildi
Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:39

Apple'a büyük şok! iPhone'lar tek tek toplatılıyor, milyonlarca dolar ceza kesildi

Teknoloji devi Apple'ın iPhone kutularına şarj adaptörü koymadığı için milyonlarca dolar ceza kesen Brezilya, Apple'ın karara uymaması nedeniyle mağazalardaki iPhone'lara el koymaya başladı.

Apple’a büyük şok! iPhone’lar tek tek toplatılıyor, milyonlarca dolar ceza kesildi

iPhone 12 serisi ile birlikte kutulardan şarj adaptörünü kaldıran Apple, bir süredir bu kararı nedeniyle ciddi tepkilerle karşılanıyor. Brezilya'dan ise dikkat çeken bir karar geldi.

Apple’a büyük şok! iPhone’lar tek tek toplatılıyor, milyonlarca dolar ceza kesildi

Brezilya hükümeti geçtiğimiz aylarda bu konuda kararlar alarak Apple'a cezalar vermiş ve 'eksik ürün satma' nedeniyle şirketin iPhone satışlarını durdurmuştu.

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Apple’a büyük şok! iPhone’lar tek tek toplatılıyor, milyonlarca dolar ceza kesildi

Geçen zamanda ise Apple'ın halen gerekliliğe uymaması üzerine hükümetin müşterilerin mağdur olduğunu ifade ederek konuya ilişkin yeni bir adım attı ve ülkedeki perakende mağazalarında bulunan iPhone'lara el kondu.

Apple’a büyük şok! iPhone’lar tek tek toplatılıyor, milyonlarca dolar ceza kesildi

Brezilya basınında dolaşan haberlere göre tüketici koruma yetkilileri farklı mağazalardaki yüzlerce iPhone'a el koydu. Böylelikle Apple'ın ülkenin yasalarına uymasını sağlamak amaçlanıyor.

Apple’a büyük şok! iPhone’lar tek tek toplatılıyor, milyonlarca dolar ceza kesildi

Apple ise iPhone'lara el konulmasının ardından Brezilya hükümetine seslendi ve tartışma hakkında kesin bir karar çıkarana kadar satışlara izin verilmesini istedi.

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