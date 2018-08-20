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'ta heyecan başladı

Hacı adaylarını heyecanı sardı. Kabe'de son saylarını sürdüren hacı adayları, Haccın üç farzından en önemlisi olan Arafat Vakfesi...

Giriş Tarihi: 20.08.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.08.2018 11:05
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'ta heyecan başladı
Arafat'ta heyecan başladı

Milyonlarca Hacı adayının büyük heyecabı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer; açıklamalarda bulundu.

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'ta heyecan başladı
Arafat'ta heyecan başladı

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan 2 milyona yakın hacı adayı, dün 'a çıkmaya başladı. Hz. Adem'in tövbe ve duasının kabul edildiği mekan olan Arafat, haccın ilk aşamalarından birini oluşturuyor.

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'ta heyecan başladı
Arafat'ta heyecan başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, "Büyük gün geldi. Bugün itibarıyla 'a hareket ediyoruz. Bütün hacılarımız gece yarısı olmadan Arafat'a ulaşmış olacaklar" diye konuştu.

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'ta heyecan başladı
Arafat'ta heyecan başladı
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'ta heyecan başladı
Arafat'ta heyecan başladı
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'ta heyecan başladı
Arafat'ta heyecan başladı
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'ta heyecan başladı
Arafat'ta heyecan başladı
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