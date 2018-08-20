Arafat'ta heyecan başladı

Hacı adaylarını Arafat heyecanı sardı. Kabe'de son saylarını sürdüren hacı adayları, Haccın üç farzından en önemlisi olan Arafat Vakfesi... Milyonlarca Hacı adayının büyük heyecabı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer; açıklamalarda bulundu. Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan 2 milyona yakın hacı adayı, dün Arafat'a çıkmaya başladı. Hz. Adem'in tövbe ve duasının kabul edildiği mekan olan Arafat, haccın ilk aşamalarından birini oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, 'Büyük gün geldi. Bugün itibarıyla Arafat'a hareket ediyoruz. Bütün hacılarımız gece yarısı olmadan Arafat'a ulaşmış olacaklar' diye konuştu.