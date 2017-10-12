Arakanlı müslümanların mücadelesi sürüyor

Myanmar'da katliamcı Budistlerin elinden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, açlık ve hastalıklara karşı da mücadele ediyor. Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar ve Teknaff kentlerine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman derme çatma ve geçici mülteci kamplarında barınıyor. BM Cenevre Ofisi 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 515 bine ulaştığını belirtirken, Myanmar'ın Arakan eyaletine bağlı Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın, Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini açıkladı.