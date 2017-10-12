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lı müslümanların mücadelesi sürüyor

Giriş Tarihi: 12.10.2017 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 10:01
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lı müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı müslümanların mücadelesi sürüyor

'da katliamcı Budistlerin elinden kaçıp 'e sığınan lı Müslümanlar, açlık ve hastalıklara karşı da mücadele ediyor.

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lı müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı müslümanların mücadelesi sürüyor

'daki şiddet olaylarından kaçarak 'in Cox's Bazar ve Teknaff kentlerine sığınan binlerce lı Müslüman derme çatma ve geçici mülteci kamplarında barınıyor.

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lı müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı müslümanların mücadelesi sürüyor

BM Cenevre Ofisi 25 Ağustos'tan bu yana 'daki şiddet olaylarından kaçarak 'e sığınan lı Müslümanların sayısının 515 bine ulaştığını belirtirken,

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lı müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı müslümanların mücadelesi sürüyor

'ın eyaletine bağlı Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın, 'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini açıkladı.

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lı müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı müslümanların mücadelesi sürüyor
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lı müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı müslümanların mücadelesi sürüyor
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lı müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı müslümanların mücadelesi sürüyor
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