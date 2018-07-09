Arya Premana dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...

Endonezya'da geçen yıl 190.5 kilo olan Arya Premana, görenleri hayrete düşürdü. Tüp mide operasyonu geçiren Premana 83 kilo verdi. News.com'un haberine göre; Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan 12 yaşındaki Arya Premana'nın ameliyat olmazsa Arya'nın öleceği açıklamıştı. 5 dakikadan fazla ayakta kalamayan çocuk, dünyanın en kilolu çocuğu ünvanına sahip olmuştu. Premana, aşırı kiloları yüzünden okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Sürekli acıkan çocuk artık yürüyemeyez hale gelmişti. Günde 5 öğün yemek yiyor. Pirinç, balık, et ve sebze çorbası ile besleniyordu. Ancak bir zamanlar dünyanın en şişman çocuğu olan Arya Permana, 83 kilo kaybettikten sonra 'dünyanın en şişman çocuğu' tahtından indi. Permana, hayatının bir noktasında o kadar kiloluydu ki yatağından zar zor taşınıyordu. Ancak geçen yıl nisan ayında tüp mide ameliyatı olan Premana, toplam 83 kilo verdi.