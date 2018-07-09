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dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...

Giriş Tarihi: 09.07.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 15:02
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dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...
Arya Premana dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...

Endonezya'da geçen yıl 190.5 kilo olan , görenleri hayrete düşürdü. Tüp mide operasyonu geçiren Premana 83 kilo verdi.

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dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...
Arya Premana dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...

News.com'un haberine göre; Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan 12 yaşındaki 'nın ameliyat olmazsa Arya'nın öleceği açıklamıştı.

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dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...
Arya Premana dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...

5 dakikadan fazla ayakta kalamayan çocuk, dünyanın en kilolu çocuğu ünvanına sahip olmuştu. Premana, aşırı kiloları yüzünden okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Sürekli acıkan çocuk artık yürüyemeyez hale gelmişti.

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dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...
Arya Premana dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...

Günde 5 öğün yemek yiyor. Pirinç, balık, et ve sebze çorbası ile besleniyordu.

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dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...
Arya Premana dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...

Ancak bir zamanlar dünyanın en şişman çocuğu olan Arya Permana, 83 kilo kaybettikten sonra 'dünyanın en şişman çocuğu' tahtından indi.

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dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...
Arya Premana dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...

Permana, hayatının bir noktasında o kadar kiloluydu ki yatağından zar zor taşınıyordu.

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dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...
Arya Premana dünyanın en şişman çocuğuydu! Bakın şimdi kaç kilo...

Ancak geçen yıl nisan ayında tüp mide ameliyatı olan Premana, toplam 83 kilo verdi.

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