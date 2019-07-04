Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı
Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı
Vahşi doğanın en güçlü canlısı ve besin zincirinin en üstündeki etobur olarak bilinir aslanlar. Hatta kendilerine bu heybetli ve güçlü görüntüleri nedeniyle Ormanlar Kralı denir. Sırtlanların da elbette aslanlara karşı şansları çok zayıf. Ama bu kez işler terse döndü. Onlarca sırtlan bir aslanı araya aldı. Kaçacak yeri kalmayan tek başına direnirken ciddi yaralar alan aslan hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 04.07.2019
07:35
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019
08:45