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Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı

Vahşi doğanın en güçlü canlısı ve besin zincirinin en üstündeki etobur olarak bilinir aslanlar. Hatta kendilerine bu heybetli ve güçlü görüntüleri nedeniyle Ormanlar Kralı denir. Sırtlanların da elbette aslanlara karşı şansları çok zayıf. Ama bu kez işler terse döndü. Onlarca sırtlan bir aslanı araya aldı. Kaçacak yeri kalmayan tek başına direnirken ciddi yaralar alan hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 07:35 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 08:45
Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı

İşte doğanın vahşi yüzüne tekrar şahit olacağınız anlar!

Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı

Belgesellerde tam tersini görmeye alışkın olduğumuz doğal yaşam görüntülerinde bu defa bir bufalo aslanı saldırdığına pişman etti..

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Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı

Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek , dişi bir bufaloya saldırdı.

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Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı

Bufalonun geri adım atmaması üzerine 'meydan muharebesi' başladı.

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Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı

Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.

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Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı

Keskin boynuzlarını aslanın yüzüne ve dişlerine rast getiren bufalo, aslanın karizmasını çizmeyi başardı.

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Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında kalmıştı
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