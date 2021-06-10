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Giriş Tarihi: 10.06.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 17:06

gerçekleşti! Gökyüzündeki hilal şeklinde muhteşem bir görüntü oluştu

2021 yılının en önemli gökyüzü olaylarından biri olan gerçekleşti. Tutulma gökyüzünde adeta bir şölen yaşattı. Ortaya çıkan hilal şeklindeki muhteşem görüntü sosyal medyayı salladı.

AA
Ateş Çemberi Güneş Tutulması gerçekleşti! Gökyüzündeki hilal şeklinde muhteşem bir görüntü oluştu

Kuzey Yarım Küre'de, gök bilimcilerin "ateş çemberi" olarak adlandırdığı, 2021'in gerçekleşti. Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen güneş tutulması, ABD'nin New York şehrinden de kısmen görüldü.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması gerçekleşti! Gökyüzündeki hilal şeklinde muhteşem bir görüntü oluştu

Sabah vakti meydana gelen doğa olayında ayın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde ilginç görüntü oluşturdu.

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Ateş Çemberi Güneş Tutulması gerçekleşti! Gökyüzündeki hilal şeklinde muhteşem bir görüntü oluştu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) verilen bilgiye göre, benzer güneş tutulmasının en son 2017'de yaşandığı, bir sonrakinin ise 2024'te meydana geleceği bildirildi.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması gerçekleşti! Gökyüzündeki hilal şeklinde muhteşem bir görüntü oluştu

Bugün tanık olunan doğa olayının, 21'inci yüzyılın 16'ıncı olduğu belirtildi.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması gerçekleşti! Gökyüzündeki hilal şeklinde muhteşem bir görüntü oluştu

İşte Güneş tutulmasından muhteşem kareler...

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