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üstünde yürüttüler! Sebebi ise...

'nın Başkenti 'in 100 kilometre kuzeydoğusundaki de kasabasında 300 yıllık vahşi gelenek! üstünde yürüttüler. Bunu yapmalarının sebebi ise...

Giriş Tarihi: 17.01.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 09:37
Ateş üstünde yürüttüler! Sebebi ise...

'nın Başkenti 'in 100 kilometre kuzeydoğusundaki de kasabasında atların üzerinde yürütülmesi geleneği bu yıl da renkli geçti.

Ateş üstünde yürüttüler! Sebebi ise...

"" adı verilen etkinlik kapsamında kilisede düzenlenen ayinin ardından rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra kasabanın 20 noktasında çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateşin içinden geçirildi.

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Ateş üstünde yürüttüler! Sebebi ise...

Atların kötülük ve hastalıktan arınmalarını sağladığı inancıyla sık sık yenilenen ateşin üzerine dökülen sularla da duman oluşması sağlandı.

Ateş üstünde yürüttüler! Sebebi ise...

Nüfusu 600 olan de kasabası "" ile son yıllarda meraklıların ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

Ateş üstünde yürüttüler! Sebebi ise...

GELENEĞİN YASAKLANMASI İÇİN...

Öte yandan 'daki hayvan hakları dernekleri atların zarar gördüğü gerekçesiyle geleneğin yasaklanması için kampanyalar yürütmeye devam etti. Kasaba halkı atların en iyi şekilde korunduğunu savundu.

Ateş üstünde yürüttüler! Sebebi ise...

18. yüzyıldan kalma geleneğin kökeninde Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton'un her yıl 17 Ocak tarihinde anılması yatıyor.

Ateş üstünde yürüttüler! Sebebi ise...
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