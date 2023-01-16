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Haberler Galeri Avrupa ve ABD’de sağlık sistemi çöktü: Büyük kaos! Ambulans gelmiyor, hastanede yatak yok…
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:08

Avrupa ve ABD’de sağlık sistemi çöktü: Büyük kaos! Ambulans gelmiyor, hastanede yatak yok…

Avrupa ve Amerika'da sağlık sisteminde büyük kriz yaşanıyor. İngiltere'de acil servise başvuran hastaların yarıdan fazlası ilk müdahale için 4 saatten fazla beklerken hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla hastalar bekletiliyor. Fransa'da durum İngiltere'den de beter… 19 saat süren bekleme süreleri hastaneye sevk edilmede 3 güne kadar çıktı. Amerika'da ise sağlık krizi çıkmak üzere, Sendika temsilcisi yaşananları "Hastaların ve çalışanların hayatını mahveden korkunç bir sağlık sistemimiz var" şeklinde özetledi.

Avrupa ve ABD’de sağlık sistemi çöktü: Büyük kaos! Ambulans gelmiyor, hastanede yatak yok…

Amerika ve Avrupa sağlık krizi ile boğuşuyor. İngiltere'de ambulans krizi bitmek tükenmek bilmezken Fransa'da kriz daha da büyük. 19 saat süren bekleme süreleri hastaneye sevk edilmede 3 güne kadar çıktı. Amerika'da ise uzmanlar "korkunç bir sağlık sistemimiz var" açıklamalarında bulunuyor.

Avrupa ve ABD’de sağlık sistemi çöktü: Büyük kaos! Ambulans gelmiyor, hastanede yatak yok…

İngiltere'de sağlık sisteminde yaşanan kriz nedeniyle ambulans bekleme sürelerinin rekor düzeye ulaşması, hastaların acil servislerde 12 saati bulan bekleyişleri ambulans ve acil servis hizmetlerini çıkmaza soktu. Ülke genelinde hastanelerdeki yüksek yatak doluluk oranları ve personel eksikliği sebebiyle hem hastaların acil servislerdeki bekleme süreleri hem de acil servislerin önünde veya hastane otoparklarında uzun süre bekleyen ambulanslar, sağlık sisteminde süregelen krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Avrupa ve ABD’de sağlık sistemi çöktü: Büyük kaos! Ambulans gelmiyor, hastanede yatak yok…

Kovid-19 salgını, grip ve Strep-A vakaları da uzun süredir ciddi baskı altında olan sağlık sistemindeki krizi tetikledi. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Aralık 2022 verilerine göre, kalp krizi veya felç gibi acil durumlarda hastalar, bir ambulansın gelmesi için ortalama 1,5 saatten fazla (1 saat 32 dakika 54 saniye) bekledi. Bu kategorideki çağrılar için hedeflenen ambulans bekleme süresi 18 dakika olmasına rağmen, Aralık 2022'de kaydedilen 1,5 saat "şimdiye kadarki en uzun bekleme süresi" olarak kayıtlara geçti.

Avrupa ve ABD’de sağlık sistemi çöktü: Büyük kaos! Ambulans gelmiyor, hastanede yatak yok…

Acil servise başvuran hastaların yarısından fazlası ilk müdahale için 4 saatten fazla beklerken acil servislere başvuran 55 bin hasta hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Kasım 2022'de ise bu sayı 37 bin 837 olarak kaydedilmişti. Öte yandan, hastanelerdeki personel eksikliği ve yüksek yatak doluluk oranları nedeniyle ambulansların, hastalarıyla acil servislerin önünde ve hastanelerin otoparklarında oldukça uzun saatler beklediği rapor edildi.

Avrupa ve ABD’de sağlık sistemi çöktü: Büyük kaos! Ambulans gelmiyor, hastanede yatak yok…

FRANSA'DA CİDDİ KRİZ

Fransa'da sağlık sistemi yıllardır artan personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı, 2022'nin son aylarında Kovid-19, grip ve bronşiolit gibi salgın hastalıklarının aynı anda patlak vermesiyle birleşince ciddi bir krize girdi. Kriz, acil servislerde ortalama 10 saati bulan bekleme süreleri, koridorlarda yatan hastalar, zamanında müdahale edilemediği için hayatını kaybeden hastalarla belirginleşti.

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