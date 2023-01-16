Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:08

Avrupa ve ABD’de sağlık sistemi çöktü: Büyük kaos! Ambulans gelmiyor, hastanede yatak yok…

Avrupa ve Amerika'da sağlık sisteminde büyük kriz yaşanıyor. İngiltere'de acil servise başvuran hastaların yarıdan fazlası ilk müdahale için 4 saatten fazla beklerken hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla hastalar bekletiliyor. Fransa'da durum İngiltere'den de beter… 19 saat süren bekleme süreleri hastaneye sevk edilmede 3 güne kadar çıktı. Amerika'da ise sağlık krizi çıkmak üzere, Sendika temsilcisi yaşananları "Hastaların ve çalışanların hayatını mahveden korkunç bir sağlık sistemimiz var" şeklinde özetledi.