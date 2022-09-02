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Haberler Galeri Avrupa'da enerji telaşı: Krizle başa çıkmak için ilginç çözümler! Su ısıtıcısına yeni ayar, saat 22:00'dan sonra...
Giriş Tarihi: 02.09.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 11:20

Avrupa'da enerji telaşı: Krizle başa çıkmak için ilginç çözümler! Su ısıtıcısına yeni ayar, saat 22:00'dan sonra...

Avrupa, Rusya ile restleşmenin faturasını ağır ödüyor. Gazprom'un vanaları kapatmasının ardından işler iyice karıştı. Kışı aylarının yaklaşması ile tasarruf önlemleri de arttırıldı. Almanya, Fransa ve İspanya'da kamu binaları daha az ısıtılacak. "Sıcak suyla duş almayın, ısıtıcıyı açmayın" uyarılarının peş peşe geldiği ülkelerde karartma günleri başladı. Öte yandan uzmanlardan 'Çocuklarınız ölebilir' uyarısı geldiği İngiltere'de Boris Johnson'dan 'kettle' önerisi geldi.

AJANSLAR
Avrupa’da enerji telaşı: Krizle başa çıkmak için ilginç çözümler! Su ısıtıcısına yeni ayar, saat 22:00’dan sonra...

Avrupa'da kış yaklaştıkça enerji krizinin etkileri daha da kendini gösteriyor. Rusya'nın gaz silahını çekmesiyle birlikte tasarruf planları peş peşe geliyor.

Avrupa’da enerji telaşı: Krizle başa çıkmak için ilginç çözümler! Su ısıtıcısına yeni ayar, saat 22:00’dan sonra...

Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

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Avrupa’da enerji telaşı: Krizle başa çıkmak için ilginç çözümler! Su ısıtıcısına yeni ayar, saat 22:00’dan sonra...

SAAT 22:00'DAN SONRA...

Almanya'da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.

Avrupa’da enerji telaşı: Krizle başa çıkmak için ilginç çözümler! Su ısıtıcısına yeni ayar, saat 22:00’dan sonra...

HASTANELER KAMU BİNALARI DAHA AZ ISITILACAK

Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılacak. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

Avrupa’da enerji telaşı: Krizle başa çıkmak için ilginç çözümler! Su ısıtıcısına yeni ayar, saat 22:00’dan sonra...

O BÖLGELER BAZI YERLER

Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek. Belediye binaları, yönetim binaları, kütüphaneler ve müzeler gibi kamu alanlarında bu önlemlerden önce minimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmişti.

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