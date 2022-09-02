Giriş Tarihi: 02.09.2022 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
11:20
Avrupa'da enerji telaşı: Krizle başa çıkmak için ilginç çözümler! Su ısıtıcısına yeni ayar, saat 22:00'dan sonra...
Avrupa, Rusya ile restleşmenin faturasını ağır ödüyor. Gazprom'un vanaları kapatmasının ardından işler iyice karıştı. Kışı aylarının yaklaşması ile tasarruf önlemleri de arttırıldı. Almanya, Fransa ve İspanya'da kamu binaları daha az ısıtılacak. "Sıcak suyla duş almayın, ısıtıcıyı açmayın" uyarılarının peş peşe geldiği ülkelerde karartma günleri başladı. Öte yandan uzmanlardan 'Çocuklarınız ölebilir' uyarısı geldiği İngiltere'de Boris Johnson'dan 'kettle' önerisi geldi.