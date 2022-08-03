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Haberler Galeri Avrupa'da gaz korkusu: Alman Başbakan 'Rusya yeter ki istesin' dedi
Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 12:54

Avrupa'da gaz korkusu: Alman Başbakan 'Rusya yeter ki istesin' dedi

Rusya'nın vanaları kısmasının ardından Avrupa'da enerji krizi nedeniyle panik yaşanıyor. Kara kışa hazırlanan Almanya, sıcak sudan vazgeçmiş, kamu binalarını karartmaya karar vermişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rus müşterilerinin türbini istediklerini söylemeleri ve Rusya'da gümrükten geçmesi için gerekli bilgilerin verilmesinin dışında türbinin Rusya'ya taşınmasının önünde hiçbir şey durmuyor." dedi.

AA
Avrupa’da gaz korkusu: Alman Başbakan ’Rusya yeter ki istesin’ dedi

Avrupa'da enerji krizi büyüyor. Almanya'dan Rusya'ya çok konuşulacak bir teklif geldi.

Avrupa’da gaz korkusu: Alman Başbakan ’Rusya yeter ki istesin’ dedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada'da bakımı yapılan ve Rusya'ya gönderilmesi için Almanya'da bekleyen Kuzey Akım doğal gaz türbininin Rusya'ya teslim edilmesinin önünde bir engelin bulunmadığını söyledi.

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Avrupa’da gaz korkusu: Alman Başbakan ’Rusya yeter ki istesin’ dedi

Scholz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Mülheim an der Ruhr kentinde türbinin bulunduğu Siemens Energy şirketini ziyaret etti.

Avrupa’da gaz korkusu: Alman Başbakan ’Rusya yeter ki istesin’ dedi

"YETER Kİ İSTESİNLER..."

Burada, Kanada'da bakımı yapılan türbini inceleyen Scholz, yaptığı konuşmada, bu türbinin her an kullanılabilir olduğunu göstermenin kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Rus müşterilerinin türbini istediklerini söylemeleri ve Rusya'da gümrükten geçmesi için gerekli bilgilerin verilmesinin dışında türbinin Rusya'ya taşınmasının önünde hiçbir şey durmuyor. Diğer tüm izinler mevcuttur." dedi.

Avrupa’da gaz korkusu: Alman Başbakan ’Rusya yeter ki istesin’ dedi

Scholz, verilen tüm izinlerde de herhangi bir sorunun bulunmadığını aktararak, türbinin sadece hazır ve kullanılabilecek durumda olmadığını, aynı zamanda türbinin kullanımını engelleyecek gaz ile ilgili yaptırımların da bulunmadığını söyledi.

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