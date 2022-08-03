Avrupa’da gaz korkusu: Alman Başbakan ’Rusya yeter ki istesin’ dedi

"YETER Kİ İSTESİNLER..."

Burada, Kanada'da bakımı yapılan türbini inceleyen Scholz, yaptığı konuşmada, bu türbinin her an kullanılabilir olduğunu göstermenin kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Rus müşterilerinin türbini istediklerini söylemeleri ve Rusya'da gümrükten geçmesi için gerekli bilgilerin verilmesinin dışında türbinin Rusya'ya taşınmasının önünde hiçbir şey durmuyor. Diğer tüm izinler mevcuttur." dedi.