Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:54
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
12:54
Avrupa'da gaz korkusu: Alman Başbakan 'Rusya yeter ki istesin' dedi
Rusya'nın vanaları kısmasının ardından Avrupa'da enerji krizi nedeniyle panik yaşanıyor. Kara kışa hazırlanan Almanya, sıcak sudan vazgeçmiş, kamu binalarını karartmaya karar vermişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rus müşterilerinin türbini istediklerini söylemeleri ve Rusya'da gümrükten geçmesi için gerekli bilgilerin verilmesinin dışında türbinin Rusya'ya taşınmasının önünde hiçbir şey durmuyor." dedi.