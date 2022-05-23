Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:36
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
18:47
Avrupa'da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...
Maymun çiçeği virüsü Avrupa ve Amerika'da yayılmaya devam ederken dünya koronavirüse benzer bir salgın ile karşılaşmamak için adeta teyakkuza geçti. Avrupa'da kırmızı alarm verilirken yayılmasını durdurmak için flaş bir adım geldi. Arka arkaya çok sayıda ülkenin vaka bildirdiği maymun çiçeği salgını ile ilgili bilinmesi gerekenler neler? İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili tüm detaylar...