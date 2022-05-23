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Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 18:47

Avrupa'da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...

Maymun çiçeği virüsü Avrupa ve Amerika'da yayılmaya devam ederken dünya koronavirüse benzer bir salgın ile karşılaşmamak için adeta teyakkuza geçti. Avrupa'da kırmızı alarm verilirken yayılmasını durdurmak için flaş bir adım geldi. Arka arkaya çok sayıda ülkenin vaka bildirdiği maymun çiçeği salgını ile ilgili bilinmesi gerekenler neler? İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili tüm detaylar...

Avrupa’da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...

Maymun çiçeği virüsü dünyayı adeta teyakkuza geçirdi. Son günlerde peş peşe birçok ülkeden vaka bildirilmesinin ardından alarm verilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklamalar geldi. DSÖ yetkililerinden Rosamund Lewis, ellerinde virüsün mutasyona uğradığına dair bir bilgi olmadığını söyledi. İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Avrupa’da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...

İngiliz Daily Mail gazetesi 'Avrupa'nın maymun çiçeği için kırmızı alarmı: AB sağlık şefleri ülkelere aşı stratejileri hazırlamalarını söylüyor' başlığı ile okuyucularına sunduğu haberinde AB sağlık şefleri üye ülkelerden maymun çiçeği için aşı planı hazırlamalarını istediğini yazdı.

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Avrupa’da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...

SU ÇİÇEĞİ AŞISI STOKLANIYOR

Pazar günü BBC'nin Sunday Morning programına katılan Dr. Susan Hopkins, günlük vaka sayılarının arttığını dile getirirken artık endeminin merkezi Batı Afrika'dan gelen kişilerle doğrudan teması olmayanların da hastalığa yakalanabildiğini belirtti.

Avrupa’da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...

Ancak Dr. Hopkins toplum geneline yayılma riskinin "son derece düşük" olduğunu ekledi.

Avrupa’da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...

Maymun çiçeği virüsüne karşı belli bir aşı bulunmasa da bazı ülkeler, benzer bir virüs olduğu için hastalığa karşı korunmada yüzde 85 etkili olan su çiçeği aşısı stokladıklarını açıkladı.

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