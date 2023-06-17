Avrupa’nın insanlık ayıbı! Facianın kan donduran detayları ortaya çıktı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da meydana gelen göçmen felaketinin detayları ortaya çıkıyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre Avrupa'da bir kez daha insanlık adına utanç verici bir trajedi göz göre göre geldi. Daha önce Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri başta olmak üzere Ege ve Akdeniz çevresindeki birçok ülkenin, göçmenleri ölüme terk ettikleri basına yansımıştı.