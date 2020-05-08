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Giriş Tarihi: 08.05.2020 08:27 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 09:39

Awa kabilesi dünyadan izole halde böyle yaşıyor!

Dünya Koronavirüs ile uğraşırken tüm bunlardan izole halde yaşayan topluluklar da var. Bunlardan bazıları adeta binlerce yıl öncesi gibi yaşamaya devam ediyor. Güney Amerika'nın en büyük yüz ölçümüne sahip olan Brezilya'nın en önemli özelliklerinden biri uçsuz bucaksız yağmur ormanlarına sahip olması. Amazonların ev sahibi olan ülkede hala keşfedilmemiş yaşamlar olduğunu tahmin etmek zor değil. Kimi zaman bu ilkel topluluklar objektiflere de yakalanıyor. Dünyadan izole hayretler içinde bırakan gelenek ve yaşamlarına devam ediyorlar. İşte bunlardan biri de Awa halkı.Awa kabilesi yaşam alanında görüntülendi. İşte ayrıntılar...

Awa kabilesi dünyadan izole halde böyle yaşıyor!

Awa kabilesi sizi de büyük bir şaşkınlığa uğratacak!

Awa kabilesi dünyadan izole halde böyle yaşıyor!

Brezilya'nın yerli halkı Awa kabilesi hayatta kalmak için direniyor.

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Awa kabilesi dünyadan izole halde böyle yaşıyor!

National Geographic Dergisi için günlük hayatlarını gözler önüne seren kabile üyelerinden 100 tanesi ile şimdiye kadar hiçbir şekilde temas kurulamadı.

Awa kabilesi dünyadan izole halde böyle yaşıyor!

600 kişilik grubu bir kısmı ile temasa geçen fotoğrafçı Domenico Pugliese,

Awa kabilesi dünyadan izole halde böyle yaşıyor!

Bu olağanüstü kabile ile zaman geçirecek kadar şanslı olanlardan biri.

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