Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge:

Giriş Tarihi: 06.04.2018 13:12 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 13:55
  • 1
  • 11
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge:
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge: Ayn Şerşare

Tunus'un Tatavin şehrinde kızıl kayalar ve bu kayalardan oluşan tepeciklerin bulunduğu bölgesi, Ay'ın yüzeyini andıran görünümüyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

  • 2
  • 11
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge:
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge: Ayn Şerşare

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 5 hektarlık bölge, zamanla sular tarafından aşınmış kayaların oluşmasıyla ilginç bir coğrafi görünüme sahip.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 11
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge:
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge: Ayn Şerşare

Binlerce irili ufaklı kayanın bulunduğu bölge kızıla bürünmüş yapısıyla dikkati çekiyor. Büyük bir mantar gibi görünen kayalar da bölgede yer yer göze çarpıyor.

  • 4
  • 11
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge:
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge: Ayn Şerşare

Görüntüsü nedeniyle halkın "Ay'ın yüzeyi" adını verdiği bölgesindeki kızıl kayalar ve tepecikler üzerinde dolaşan turistler, kendilerini Ay'ın yüzeyinde dolaşıyormuş gibi hissettiklerini belirtiyor.

  • 5
  • 11
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge:
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge: Ayn Şerşare

Tunus Ulusal Maden Divanı Araştırmacısı Habib Alcan, yaptığı açıklamada bölgenin tarihinin günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 205 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen Trias Devri'ne (Dinozorlar Devri) kadar uzandığını belirtti.

  • 6
  • 11
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge:
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge: Ayn Şerşare

Taşlaşmış toprak oluşumlu kayaların 200 milyon sene önce su ve rüzgar tarafından aşınma sonucu meydana geldiğini aktaran Alcan, "Bölgeye kızıl kayalar ve ilginç yayılmaları neticesinde Ay'ın yüzeyine benzemesi dolayısıyla bu ad verildi." dedi.

  • 7
  • 11
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge:
Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge: Ayn Şerşare

Tunus Çöl Sarayları Derneği Başkanı Muhammed Ravvan da bölgenin öneminin geç fark edildiğini belirterek, "Önceden buraya önem vermiyorduk.

BİZE ULAŞIN