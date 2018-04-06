Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge: Ayn Şerşare

Taşlaşmış toprak oluşumlu kayaların 200 milyon sene önce su ve rüzgar tarafından aşınma sonucu meydana geldiğini aktaran Alcan, "Bölgeye kızıl kayalar ve ilginç yayılmaları neticesinde Ay'ın yüzeyine benzemesi dolayısıyla bu ad verildi." dedi.