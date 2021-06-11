Ay'daki yeni keşif dudak uçuklattı! Daha önce böylesi görülmemişti!

Söz konusu iddianın çıkış kaynağı ise ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring oldu. Waring, Arizona Eyalet Üniversitesi'nin LROC Ay haritasını incelediğini ve büyük bir yapıyla karşılaştığını söyledi. Uzaylı uzmanına göre bu yapı hareket ediyor, belki uzay gemisi de olabilir.