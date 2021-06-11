Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ay'daki yeni keşif dudak uçuklattı! Daha önce böylesi görülmemişti!
Giriş Tarihi: 11.06.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 12:27

'daki yeni keşif dudak uçuklattı! Daha önce böylesi görülmemişti!

'nın 'a geri dönüş projesi olan Artemis'i duymayan kalmadı. , 2024'te Ay'a insan göndermeyi planlıyor. Ancak komplo teorisyenlerine göre Artemis programı sadece görünürde olan kısım. Gerçek görev tamamen farklı. NASA'nın uzaylılardan kalan kalıntıları incelemek için Ay'a geri dönmek istediği belirtiliyor. Şimdi uzaylı avcıları Ay hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Sözde gezegenimizin uydusunun üzerinde büyük bir yapı bulduklarını açıkladılar. İşte çılgın iddianın detayları...

Ay'daki yeni keşif dudak uçuklattı! Daha önce böylesi görülmemişti!

Yine uzaylılar ve yine 'ın başrolde olduğu bir iddia sosyal medyada tartışıldı. Ay'da uzaylılardan kalma büyük bir yapı bulunduğu ileri sürüldü. Bu yapının kule veya uzay gemisi olabileceği söylendi.

Ay'daki yeni keşif dudak uçuklattı! Daha önce böylesi görülmemişti!

Söz konusu iddianın çıkış kaynağı ise ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring oldu. Waring, Arizona Eyalet Üniversitesi'nin LROC haritasını incelediğini ve büyük bir yapıyla karşılaştığını söyledi. Uzaylı uzmanına göre bu yapı hareket ediyor, belki uzay gemisi de olabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ay'daki yeni keşif dudak uçuklattı! Daha önce böylesi görülmemişti!

Bir başka komplo teorisyenine göreyse bu yapılar, hareket etmiyor ve aslında birer iniş platformları. Aynı komplo uzmanı bu platformların, uzaylıların 'ı terk ettikten sonra arkalarında bıraktığı yegane kanıtlardan bazıları olduğunu söyledi.

Ay'daki yeni keşif dudak uçuklattı! Daha önce böylesi görülmemişti!

Söz konusu yapıya ait kareler de paylaşıldı. Sosyal medyada jeolog olduğunu söyleyen bir kişi, 'dan gelen görüntülerde yapının olmadığını, doğal nedenlerle oluşmuş bir şeklin yer aldığını belirtti.

Ay'daki yeni keşif dudak uçuklattı! Daha önce böylesi görülmemişti!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA