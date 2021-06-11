Giriş Tarihi: 11.06.2021 12:26Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 12:27
Ay'daki yeni keşif dudak uçuklattı! Daha önce böylesi görülmemişti!
NASA'nın Ay'a geri dönüş projesi olan Artemis'i duymayan kalmadı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 2024'te Ay'a insan göndermeyi planlıyor. Ancak komplo teorisyenlerine göre Artemis programı sadece görünürde olan kısım. Gerçek görev tamamen farklı. NASA'nın uzaylılardan kalan kalıntıları incelemek için Ay'a geri dönmek istediği belirtiliyor. Şimdi uzaylı avcıları Ay hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Sözde gezegenimizin uydusunun üzerinde büyük bir yapı bulduklarını açıkladılar. İşte çılgın iddianın detayları...