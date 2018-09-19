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Aynı meslekten Güney ve liler

Giriş Tarihi: 19.09.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 10:03
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Aynı meslekten Güney ve liler
Aynı meslekten Güney ve Kuzey Koreliler

Güney ve 'de aynı işi yapanlar fotoğraflandı. İşte ortaya çıkan şaşırtıcı manzaralar...

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Aynı meslekten Güney ve liler
Aynı meslekten Güney ve Kuzey Koreliler

li üniversite öğrencisi Pyongyang'da (yukarıda) ve Güney Koreli üniversite öğrencisi Seul'da (aşağıda)

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Aynı meslekten Güney ve liler
Aynı meslekten Güney ve Kuzey Koreliler

'nin başkenti Pyongyang'daki su parkı görevlisi (yukarıda) ve Güney Kore'nin Ilsan kentindeki su parkında çalışan can kurtaran (aşağıda)

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Aynı meslekten Güney ve liler
Aynı meslekten Güney ve Kuzey Koreliler

(yukarıda) ile Güney Kore (aşağıda) sınırında görev yapan askerler.

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Aynı meslekten Güney ve liler
Aynı meslekten Güney ve Kuzey Koreliler

li turist rehberi Choi Hee Ok (yukarıda) ve Güney Koreli turist rehberi Bang Sung-hee (aşağıda)

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Aynı meslekten Güney ve liler
Aynı meslekten Güney ve Kuzey Koreliler

li Han Gwang Rim kızı Su Ryon ile Pyongyang'daki markette (yukarıda) ve Güney KoreliHong Sung-cho oğlu Hong Jinu ile başkent Seul'daki markette (aşağıda)

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Aynı meslekten Güney ve liler
Aynı meslekten Güney ve Kuzey Koreliler

li atış eğitmeni Kim Su Ryon (yukarıda) ve Güney Koreli atış eğitmeni Lee Chi-yoon (aşağıda)

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