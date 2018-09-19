Aynı meslekten Güney ve Kuzey Koreliler

Güney ve Kuzey Kore'de aynı işi yapanlar fotoğraflandı. İşte ortaya çıkan şaşırtıcı manzaralar... Kuzey Koreli üniversite öğrencisi Pyongyang'da (yukarıda) ve Güney Koreli üniversite öğrencisi Seul'da (aşağıda) Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki su parkı görevlisi (yukarıda) ve Güney Kore'nin Ilsan kentindeki su parkında çalışan can kurtaran (aşağıda) Kuzey Kore (yukarıda) ile Güney Kore (aşağıda) sınırında görev yapan askerler. Kuzey Koreli turist rehberi Choi Hee Ok (yukarıda) ve Güney Koreli turist rehberi Bang Sung-hee (aşağıda) Kuzey Koreli Han Gwang Rim kızı Su Ryon ile Pyongyang'daki markette (yukarıda) ve Güney KoreliHong Sung-cho oğlu Hong Jinu ile başkent Seul'daki markette (aşağıda) Kuzey Koreli atış eğitmeni Kim Su Ryon (yukarıda) ve Güney Koreli atış eğitmeni Lee Chi-yoon (aşağıda)