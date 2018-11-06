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Az bilinen i fotoğraflar! Tarihin seyri böyle değişti

i ne kadar iyi biliyoruz? Şimdilerde medeniyet naraları atan ABD'nin geçmişi ne kadar temiz?

Giriş Tarihi: 06.11.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 11:50
Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri böyle değişti
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Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri böyle değişti

Hitler'in 1899 yılında 4. sınıfta arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafı.

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Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri böyle değişti

Türk bayrağını ve Türk askerini görünce mutluluktan ağlayan Kıbrıs Türk'ü ( Kıbrıs Barış Harekâtı )

Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri böyle değişti

Bu iskelet, 1972 yılında İran'da keşfedildi. Yapılan araştırmalara göre yaşadıkları dönemde 20'li yaşlarda olan bu iki insanın, aynı zamanda bir sağlık sorunları da yokmuş.

Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri böyle değişti

1898 yılında, insanlar altın bulma umuduyla Dawson City'e gelirken.

Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri böyle değişti

İtalya 1991'de mülteciler...

Az bilinen tarihi fotoğraflar! Tarihin seyri böyle değişti

Evlerinden kaçırılıp, köle olarak gemilere bindirilen insanlar.

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