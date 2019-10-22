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  • Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda

Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda

Onlar için 'İnanılmaz aile' desek herhalde yanılmış olmayız! Tam 21 çocukları var 22. ise yolda! Bu ilginç aile 'de yaşıyor ve görenleri hayretler içinde bırakıyor. 44 yaşındaki Sue ve 48 yaşındaki eşi Noel Radford, yeni çocuk müjdesini pazar günü YouTube üzerinden yayınladıkları bir video ile verdi. Anne Rodford, geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği 21'inci çocuğunun sonuncu olabileceğini söylemişti. 26 yıllık evli çiftin en büyük çocukları Chris, 30 yaşında.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:22
Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda

'nin en büyük ailesi şaşkınlık yaratıyor.

Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda

21 çocuğu olan ailesi 22. çocuklarının doğmasını bekliyor.

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Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda

44 yaşındaki anne Sue , ilk çocuğunu 14 yaşında doğurdu.

Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda

O günden bu yana en büyüğü 30 yaşında en küçüğü henüz 1 yaşında 21 çocuk sahibi oldu.

Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda

2014 yılında dünyaya gelen bir çocuklarını da kaybeden ailenin 12 erkek 9 kız çocuğu bulunuyor.

Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda

'nin en geniş ailesi Radfordlar çocuklarının bakımı için devletten hiçbir yardım almıyor.

Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda

ailesinin hayatlarından kesitler paylaştıkları sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyor.

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