Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda
Baba 48 anne 44 yaşında 21 çocukları var! İnanılmaz ailenin 22. çocuğu yolda
Onlar için 'İnanılmaz aile' desek herhalde yanılmış olmayız! Tam 21 çocukları var 22. ise yolda! Bu ilginç aile İngiltere'de yaşıyor ve görenleri hayretler içinde bırakıyor. 44 yaşındaki Sue Radford ve 48 yaşındaki eşi Noel Radford, yeni çocuk müjdesini pazar günü YouTube üzerinden yayınladıkları bir video ile verdi. Anne Rodford, geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği 21'inci çocuğunun sonuncu olabileceğini söylemişti. 26 yıllık evli çiftin en büyük çocukları Chris, 30 yaşında.
Giriş Tarihi: 22.10.2019
09:00
Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
09:22
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