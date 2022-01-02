Bacak ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendi!

Mart 2021'de kendisine kesin olarak rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. Genç kadın çocuklarından ve onlara ne olacağından endişelenirken bir yandan tedaviye başladı. Vücudu kemoterapiyi kaldırdı ve 5 Ekim'de tüm testleri temiz çıktı.