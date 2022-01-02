Giriş Tarihi: 02.01.2022 16:39Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 16:39
Bacak ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendi!
İngiltere'de 2 çocuk annesi 29 yaşındaki kadın, sırt ağrısıyla gittiği doktorda rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi görüp tamamen kurtulduğunu düşünen kadın bir süre sonra bacak ağrısıyla yeniden doktora gittiğinde bu defa 6 aylık ömrü kaldığını duydu. 2 çocuğunun hayatında olmamanın verdiği acıyla katlanmaya çalışan genç kadın, şimdi onlarla oldukça çok vakit geçirmeye çalışıyor...