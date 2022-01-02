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Giriş Tarihi: 02.01.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 16:39

Bacak ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendi!

İngiltere'de 2 çocuk annesi 29 yaşındaki kadın, sırt ağrısıyla gittiği doktorda rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi görüp tamamen kurtulduğunu düşünen kadın bir süre sonra bacak ağrısıyla yeniden doktora gittiğinde bu defa 6 aylık ömrü kaldığını duydu. 2 çocuğunun hayatında olmamanın verdiği acıyla katlanmaya çalışan genç kadın, şimdi onlarla oldukça çok vakit geçirmeye çalışıyor...

Bacak ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendi!

29 yaşındaki Gemma Denham, artarak devam eden bacak ve sırt ağrısı nedeniyle Ağustos 2020'de rutin bir test yaptırdı. Başlarda doktorlar yaşanan durumun depresyondan kaynaklandığını düşünse de verilen tedaviler bir işe yaramadı.

Bacak ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendi!

Bunun üzerine tekrardan doktora giden Denham'ın yumurtalıklarında bir anormallik tespit edilince yapılan HPV testi sonucunda 2 çocuk annesi genç kadının rahim ağzı kanserine yakalandığından şüphelenildi. Anormallikleri tam olarak tespit etmek için yeterli bulgu olmaması nedeniyle Denham'a 3 ay beklemesi gerektiği söylendi.

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Bacak ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendi!

Kasım ayında tekrar kontrole giden kadının rahminde bir kitle olduğu doğrulandı. Kitleleri alınsın diye ameliyata girdi ancak doktorlar fazla kanamadan dolayı operasyonu gerçekleştiremediler.

Bacak ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendi!

Mart 2021'de kendisine kesin olarak rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. Genç kadın çocuklarından ve onlara ne olacağından endişelenirken bir yandan tedaviye başladı. Vücudu kemoterapiyi kaldırdı ve 5 Ekim'de tüm testleri temiz çıktı.

Bacak ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendi!

Ancak yalnızca kontrol amaçlı olduğu söylenilen ikinci taramayı bekleyen kadın, yanak ve bacağında ağrılar hissetmeye başladı. Bir süre sonra da topallamaya başladı. Bir şeylerin doğru olmadığını anlayan Denham hastaneyi arayıp randevu aldı. Doktorlar, kanserin alt omurgasına yayıldığını fark etti.

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