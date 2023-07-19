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Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 13:49

BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...

Başkan Erdoğan üç günlük Körfez turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde... BAE'nin gündeminde önemli bir yere sahip olan Başkan Erdoğan'ın ziyaretini manşetlerine taşıyan gazeteler o anlaşmaya dikkat çekti. İki ülke arasında artan iş birliğinin vurgulandığı haberlerde, Türkiye'nin 'doğal ortak' olduğu ifade edildi.

AA
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BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyası, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer vererek, iki ülke arasındaki ortaklığa övgüde bulundu. BAE resmi ajansı WAM'ın konuyla ilgili haberinde, son iki yılda yapılan ziyaretlerle BAE ile Türkiye'nin dostluk ve ortaklık ilişkilerini güçlendirdiği vurgulandı.

BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...

Erdoğan'ın halihazırda yaptığı ziyaretin, tarafları bir araya getiren 5'inci görüşme olduğu aktarılan haberde, daha öncekilerin, Kasım 2021, Şubat 2022, Mart 2023 ve Haziran 2023'te gerçekleştirildiği kaydedildi.

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BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...

BAE'nin ortaklıklarını güçlendirme, dost ülkelerle ilişkilerini genişletme stratejisi kapsamında, Türkiye ile ilişkilerin büyük önem taşıdığı belirtilen haberde, ikili iş birliğini geliştirmek için ekonomi, güvenlik, çevre, teknoloji gibi alanlarda onlarca stratejik anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı hatırlatıldı.

BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...

El-İttihad gazetesi de Başkan Erdoğan'ın ziyaretini manşetten görerek, BAE ile Türkiye arasındaki işbirliğine dikkati çekti.

Erdoğan'ın dün ülkeye ulaştığını, bugün resmi temaslarda bulunacağını ilk sayfadan duyuran gazete, BAE-Türkiye ilişkileri ile iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı anlatan bir rapor yayımladı. Yerel medyadan El-Beyan ve El-Haliç de Erdoğan'ın ziyaretini paylaşırken, son dönemde BAE-Türkiye ilişkilerini ele alan raporlara yer verdi.

BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...

BAE medyası, Twitter'da da "Türkiye Cumhurbaşkanı BAE'de" etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından BAE'yi ziyaret ediyor.

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