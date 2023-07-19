BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyası, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer vererek, iki ülke arasındaki ortaklığa övgüde bulundu. BAE resmi ajansı WAM'ın konuyla ilgili haberinde, son iki yılda yapılan ziyaretlerle BAE ile Türkiye'nin dostluk ve ortaklık ilişkilerini güçlendirdiği vurgulandı.