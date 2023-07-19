Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:49
Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
13:49
BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...
Başkan Erdoğan üç günlük Körfez turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde... BAE'nin gündeminde önemli bir yere sahip olan Başkan Erdoğan'ın ziyaretini manşetlerine taşıyan gazeteler o anlaşmaya dikkat çekti. İki ülke arasında artan iş birliğinin vurgulandığı haberlerde, Türkiye'nin 'doğal ortak' olduğu ifade edildi.