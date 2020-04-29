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Bahçesine bakın nasıl havuz yaptı! Eşinden izin alamayınca öyle bir çözüm buldu ki...
Uzun süredir hayalini kurduğu planı hayata geçirmek isteyen adam eşinden izni koparamadı. Durum böyle olunca da aklına çılgın bir fikir geldi. Çılgın ve usta adam eşinden izin alamayınca çözümü yine kendisi buldu. Evlerinin bahçesine havuz yaptırmak için bir süre eşini ikna etmeye çalışan adam izini koparamayınca bambaşka bir yöntem denedi. Bulduğu ilginç yöntemle hem bahçenin kullanımını engellemedi hem de bir havuz sahibi oldu. Peki bunu nasıl başardı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.04.2020
11:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
12:06
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