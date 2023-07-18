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Haberler Galeri Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği: Tahıl koridoru için Türkiye devrede...
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:04

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği: Tahıl koridoru için Türkiye devrede...

Türkiye yine tüm dünyanın umudu oldu. Rusya'nın Tahıl Anlaşmasını uzatmama kararının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Türkiye bir kez daha Tahıl koridoru için devrede... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün peş peşe kritik görüşmeler yaptı.

Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Tahıl koridoru için Türkiye devrede...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.' sözleri sonrası harekete geçildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tahıl koridoru için devrede... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Fidan'ın gündeminde 2 konu vardı.

Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Tahıl koridoru için Türkiye devrede...

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

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Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Tahıl koridoru için Türkiye devrede...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Tahıl koridoru için Türkiye devrede...

RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Tahıl koridoru için Türkiye devrede...

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.

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