Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:03
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
15:04
Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği: Tahıl koridoru için Türkiye devrede...
Türkiye yine tüm dünyanın umudu oldu. Rusya'nın Tahıl Anlaşmasını uzatmama kararının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Türkiye bir kez daha Tahıl koridoru için devrede... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün peş peşe kritik görüşmeler yaptı.