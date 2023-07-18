Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Tahıl koridoru için Türkiye devrede...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.' sözleri sonrası harekete geçildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tahıl koridoru için devrede... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Fidan'ın gündeminde 2 konu vardı.