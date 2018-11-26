Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı için İstanbul'a gelen El Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı kapsamında ilk olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel işbirlikleri ve terörle mücadele konuları görüşüldü. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi ve iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.