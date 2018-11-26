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Başkan Erdoğan, Emiri ile bir araya geldi

Giriş Tarihi: 26.11.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 17:14
Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı , Emiri El Sani ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Türkiye- Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı için İstanbul'a gelen El Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı kapsamında ilk olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel işbirlikleri ve terörle mücadele konuları görüşüldü.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi ve iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi
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Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi
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