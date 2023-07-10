Giriş Tarihi: 10.07.2023 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
15:01
Başkan Erdoğan kritik zirve öncesi çağrıda bulunmuştu: NATO’dan Türkiye’ye AB desteği…
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Litvanya ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarında, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de İsveç'in önünü açalım." İfadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinden dakikalar sonra NATO'dan flaş açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarında Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini belirtti.