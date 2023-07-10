Başkan Erdoğan kritik zirve öncesi çağrıda bulunmuştu: NATO’dan Türkiye’ye AB desteği…

Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'a da bu ifadeleri kullandığını aktararak, "Vilnius'ta da bu açıklamayı yapmak durumundayım. Çünkü ben de şuna inanıyorum; milletimin bizden beklentisi var. Milletimizin bizden beklentisini de artık daha kaldıramayız. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir Çatladıkapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde devlet ve hükümet başkanlarıyla bu temasları yaparken bunları da ifade edeceğim. Litvanya ziyaretimin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



