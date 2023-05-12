Başkan Erdoğan Yunan gazetesine konuştu: ’Miçotakis verdiği sözleri tutmalı!’

"ERDOĞAN SAMİMİ, SICAK VE ENERJİKTİ"

Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair izlenimlerini paylaşan Yunan gazeteci, "Görüşme sırasında Erdoğan sıcak ve samimi bir tavır sergiledi. Peşi sıra yapılan mitinglere rağmen enerjikti ve gece geç saatlere kadar programını sürdürdü. Yunanistan ve Miçotakis hakkında soru sorulduğunda Erdoğan, iki ülke arasında var olan olumsuz atmosferi bir kenara bırakarak gerilimi tırmandırmamayı tercih etti. Bunun yerine, her iki liderin de kendi ülkelerinde yeniden seçilmeleri durumunda yeni bir başlangıç mesajı verdi" ifadelerini kullandı.