Başkan Erdoğan Yunan gazetesine konuştu: ’Miçotakis verdiği sözleri tutmalı!’

Yunanistan da önümüzdeki günlerde seçime gidecek. Seçim süreci kapsamında Başkan Erdoğan'ın mitinglerini takip eden Yunan gazeteci Manolis Kostidis'İn sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Yunanistan'a bir mesaj verdi. 'Yunanistan ile aramızdaki düşmanlıkları ve rekabeti bir kenara bırakabiliriz, zira bunlar her iki ülkeye de önemli ölçüde zarar vermiştir ve devam etmemelidir.' sözlerini kullanan Başkan Erdoğan, . Yunanistan ve Türkiye'deki seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'den Yunanistan'a sıcak ve dostane selamlarımızı gönderiyoruz' dedi. Erdoğan Miçotakis'e ise 'Miçotakis bunları dikkate almalı ve verdiği sözleri tutmalıdır'. mesajını verdi. 'ERDOĞAN İLK TURDA KAZANACAĞINA EMİN' Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ufak farkla önde olduğunu iddia eden Kostidis, Erdoğan'ın ise seçim zaferinden emin olduğunu kaydetti. Erdoğan, Kostidis'e verdiği demeçte, 'Meydanlardaki büyük mitingler/buluşmalar buna işaret ediyor; halk arzusunu gösteriyor biz de görüyoruz' dedi. 'ERDOĞAN SAMİMİ, SICAK VE ENERJİKTİ' Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair izlenimlerini paylaşan Yunan gazeteci, 'Görüşme sırasında Erdoğan sıcak ve samimi bir tavır sergiledi. Peşi sıra yapılan mitinglere rağmen enerjikti ve gece geç saatlere kadar programını sürdürdü. Yunanistan ve Miçotakis hakkında soru sorulduğunda Erdoğan, iki ülke arasında var olan olumsuz atmosferi bir kenara bırakarak gerilimi tırmandırmamayı tercih etti. Bunun yerine, her iki liderin de kendi ülkelerinde yeniden seçilmeleri durumunda yeni bir başlangıç mesajı verdi' ifadelerini kullandı.