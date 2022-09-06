Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: 'Bir gece ansızın gidebiliriz!' sözleri Yunan basınında yankılandı
Giriş Tarihi: 06.09.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 13:23

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: 'Bir gece ansızın gidebiliriz!' sözleri Yunan basınında yankılandı

Yunanistan, görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16'lara defalarca radar kilidi atarak provokasyonlarını tırmandırmıştı. Girit'teki S-300'ler ile gerçekleştirilen provokasyon ise bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'te "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. " ifadeleri ile net mesaj vermişti. Başkan Erdoğan, bugün Bosna Hersek ziyareti öncesi "Bu kilit atma noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz. " dedi. Yunan basını bu açıklamaları manşetten duyurdu.

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a rest: ’Bir gece ansızın gidebiliriz!’ sözleri Yunan basınında yankılandı

Geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST'te konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunan provokasyonuna sert tepki göstermiş; "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yapmıştı. Bosna Hersek ziyareti öncesi Yunanistan ile ilgili bir soruya; "Bu kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve kendilerine çeki düzen verme durumuna girmiş bulunmaktalar. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz." cevabını verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında yankılandı.

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a rest: ’Bir gece ansızın gidebiliriz!’ sözleri Yunan basınında yankılandı

"YUNANİSTAN BUNUN FARKINDA"

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada; "Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız NATO Genel Sekreteri ve diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz. Hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a rest: ’Bir gece ansızın gidebiliriz!’ sözleri Yunan basınında yankılandı

Yunan basını Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi: Proto Thema'da yer alan haberde Başkan Erdoğan'ın 1974'te yaşanan Kıbrıs harekatına gönderme yaparak "Bir gece ansızın gelebiliriz " ifadesini bir kez daha kullandığını belirtti.

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a rest: ’Bir gece ansızın gidebiliriz!’ sözleri Yunan basınında yankılandı

Kathimerini Yunanistan'ın F-16'lara radar kilidi atıldığını yalanlayarak Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gidebiliriz' sözlerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a rest: ’Bir gece ansızın gidebiliriz!’ sözleri Yunan basınında yankılandı

Ta Nea ise; Başkan Erdoğan'ın "Yunanistan'ın daha iyi düşünmesi ve Türkiye ile nasıl bir ilişkisi olacağına karar vermesi gerektiğini" vurguladığını belirtti. başkan Erdoğan'ın " Hep söylerim, bir gece ansızın gelebiliriz." sözlerine dikkat çekti.

SON DAKİKA