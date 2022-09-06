Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a rest: ’Bir gece ansızın gidebiliriz!’ sözleri Yunan basınında yankılandı

Geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST'te konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunan provokasyonuna sert tepki göstermiş; "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yapmıştı. Bosna Hersek ziyareti öncesi Yunanistan ile ilgili bir soruya; "Bu kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve kendilerine çeki düzen verme durumuna girmiş bulunmaktalar. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz." cevabını verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında yankılandı.