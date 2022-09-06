Giriş Tarihi: 06.09.2022 13:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
13:23
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: 'Bir gece ansızın gidebiliriz!' sözleri Yunan basınında yankılandı
Yunanistan, görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16'lara defalarca radar kilidi atarak provokasyonlarını tırmandırmıştı. Girit'teki S-300'ler ile gerçekleştirilen provokasyon ise bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'te "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. " ifadeleri ile net mesaj vermişti. Başkan Erdoğan, bugün Bosna Hersek ziyareti öncesi "Bu kilit atma noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz. " dedi. Yunan basını bu açıklamaları manşetten duyurdu.