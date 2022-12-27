Başkan Erdoğan’ın doğal gaz müjdesi dünya basınında: Türklerin devasa rezervi

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük bir müjde verdi. Erdoğan "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" açıklamalarında bulundu.