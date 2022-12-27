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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında: Türklerin devasa rezervi
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:02

Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında: Türklerin devasa rezervi

Başkan Erdoğan'ın dün verdiği Karadeniz'deki doğal gaz müjdesi dünya basınının da oldukça ilgisini çekti. Söz konusu rezervin beklenenden fazla olduğunu dile getiren yabancı kaynaklar, 'Türklerin devasa bir rezerv" bulduğundan bahsetti.

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Başkan Erdoğan’ın doğal gaz müjdesi dünya basınında: Türklerin devasa rezervi

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük bir müjde verdi. Erdoğan "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" açıklamalarında bulundu.

Başkan Erdoğan’ın doğal gaz müjdesi dünya basınında: Türklerin devasa rezervi

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve yeni yapılan keşif dünya basınının da oldukça ilgisini çekti. Bloomberg Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını dikkate alarak doğal gaz rezervinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğuna dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan’ın doğal gaz müjdesi dünya basınında: Türklerin devasa rezervi

Bloomberg açıklamalarının devamında, "Türkiye, ayrı yaptığı bir keşif ile Karadeniz'deki doğal gaz rezerv tahminini yaklaşık üçte bir oranında artırdı" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’ın doğal gaz müjdesi dünya basınında: Türklerin devasa rezervi

Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın 'yeni bir çağ' sözü verdiğinden de bahsedildi.

Başkan Erdoğan’ın doğal gaz müjdesi dünya basınında: Türklerin devasa rezervi

Türkiye'deki doğal gaz müjdesi Reuters'ın da gündemindeydi. Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığından bahsedilen haberde söz konusu sahanın 2023'te devreye gireceği ve ulusal şebekeye bağlanacağı söylendi.

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