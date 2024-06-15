Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:22
Başkan Erdoğan’ın Gazze sözleri dünya gündeminde! G7 liderlerine açık çağrıda bulunmuştu: Erdoğan barış için çalışıyor!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama yönelik ateşkes çağrıları peşi sıra geliyor. ABD'nin duyurduğu 3 aşamalı ateşkes planının gerçekleşmesi beklenirken işgalin başladığı ilk günden bu yana İsrail'e "katliamı durdurun" çağrısı yapan ülkelerin başında Türkiye geldi. Gazze'de yaşanan katliama sık sık dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün bir kez daha önemli bir çağrıda bulundu. İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan'ın verdiği Gazze mesajı, dünya manşetlerinde yer aldı.