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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın Gazze sözleri dünya gündeminde! G7 liderlerine açık çağrıda bulunmuştu: Erdoğan barış için çalışıyor!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:22

Başkan Erdoğan’ın Gazze sözleri dünya gündeminde! G7 liderlerine açık çağrıda bulunmuştu: Erdoğan barış için çalışıyor!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama yönelik ateşkes çağrıları peşi sıra geliyor. ABD'nin duyurduğu 3 aşamalı ateşkes planının gerçekleşmesi beklenirken işgalin başladığı ilk günden bu yana İsrail'e "katliamı durdurun" çağrısı yapan ülkelerin başında Türkiye geldi. Gazze'de yaşanan katliama sık sık dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün bir kez daha önemli bir çağrıda bulundu. İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan'ın verdiği Gazze mesajı, dünya manşetlerinde yer aldı.

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Başkan Erdoğan’ın Gazze sözleri dünya gündeminde! G7 liderlerine açık çağrıda bulunmuştu: Erdoğan barış için çalışıyor!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve AB'nin de daimi üye olduğu G7 (Yediler Grubu) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kritik "Gazze" mesajıyla konuşuluyor. İspanya ziyaretinin ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geçen Başkan Erdoğan, ziyareti sırasında ikili temaslarda bulundu.

Başkan Erdoğan’ın Gazze sözleri dünya gündeminde! G7 liderlerine açık çağrıda bulunmuştu: Erdoğan barış için çalışıyor!

Erdoğan katıldığı "Afrika ve Akdeniz/ Yapay Zekâ ve Enerji Konulu" yüksek düzeyli oturumda, Afrika ve Akdeniz ile Yapay Zekâ ve Enerji konuları ele alındı. Oturumda, Papa Franciscus yapay zekâ, Afrika Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani de "Afrika ve Akdeniz" başlığı altında ana konuşmacı olarak söz aldı.

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Başkan Erdoğan’ın Gazze sözleri dünya gündeminde! G7 liderlerine açık çağrıda bulunmuştu: Erdoğan barış için çalışıyor!

G7 liderlerinin gündeminde Rusya ve Çin'e karşı izlenecek politika başlıkları bulunurken, Başkan Erdoğan oturumda "Afrika ve Akdeniz"e odaklanan bir konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan’ın Gazze sözleri dünya gündeminde! G7 liderlerine açık çağrıda bulunmuştu: Erdoğan barış için çalışıyor!

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü katliamı gündemden düşürmeyen Başkan Erdoğan'ın sözleri, dünya gündemine üst sıralardan giriş yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarını manşete taşıyan al-Monitor, "Erdoğan Gazze'de kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli kalıcı çözüm perspektifini önemli zirvede bir kez daha gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın Gazze sözleri dünya gündeminde! G7 liderlerine açık çağrıda bulunmuştu: Erdoğan barış için çalışıyor!

Zirvenin detaylarına yer veren New York Times, Başkan Erdoğan'ın toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına değindiğine yer verdi. Erdoğan'ın "Türkiye'nin adil ve dengeli duruşu"nun altını çizdiğini vurgulayan NYT, Erdoğan'ın İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm çağrısını bir kez daha dile getirdiğine yer verdi.

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