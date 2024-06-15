Başkan Erdoğan’ın Gazze sözleri dünya gündeminde! G7 liderlerine açık çağrıda bulunmuştu: Erdoğan barış için çalışıyor!

Erdoğan katıldığı "Afrika ve Akdeniz/ Yapay Zekâ ve Enerji Konulu" yüksek düzeyli oturumda, Afrika ve Akdeniz ile Yapay Zekâ ve Enerji konuları ele alındı. Oturumda, Papa Franciscus yapay zekâ, Afrika Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani de "Afrika ve Akdeniz" başlığı altında ana konuşmacı olarak söz aldı.