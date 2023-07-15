Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...

Yunanistan'ın dört gözle beklediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesinin ardından iki ülke arasında yeni dönem başlıyor. Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi, Türk-Yunan ilişkilerinde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesi yönündeki karşılıklı arzuyu ortaya koymuştu. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan 2 önemli noktaya dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında yankılandı.