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Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 13:04

Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Almanya'da yaşayan Türk ailesinin bahçesine resmen bir servet düştü. Bahçelerine düşen gök taşının 200 bin euro, yani yaklaşık 4 milyon 300 bin olduğu ifade ediliyor.

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Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Almanya'da yaşayan Türk ailenin başına talih kuşu kondu. Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesinin bahçesine bir gök taşı düştü.

Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Gök taşının 3.7 kilo olduğu düşünülürken, değerinin ise tam 200 bin euro (yaklaşık 4 milyon 300 bin lira) olduğu söylendi.

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Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Konuyla ilgili konuşan Mahmut Şahin, "Kahve içmek için bahçeye çıktığımız sırada yerde büyük bir delik gördü. Kızlarım mıknatıslı teste gönderdi" dedi.

Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Almanya dışında başka ülkelerden de teklif aldıklarını ortaya koyan Şahin, en yüksek teklifin 200 bin euro olduğunu söyledi.

Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Şu an için bir kasada saklanan gök taşının şu ana kadar eyalete düşen en büyük gök taşı olduğu ifade ediliyor.

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