Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 13:04

Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Almanya'da yaşayan Türk ailesinin bahçesine resmen bir servet düştü. Bahçelerine düşen gök taşının 200 bin euro, yani yaklaşık 4 milyon 300 bin olduğu ifade ediliyor.